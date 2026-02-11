Los científicos que han revolucionado el tratamiento para distintos tipos de cáncer de sangre ganan el premio Fronteras

La Fundación BBVA otorga al oncólogo estadounidense Carl June y al genetista francés Michel Sadelain su galardón anual en la categoría de biología y biomedicina

Los tratamientos de inmunoterapia en las llamadas células CAR-T le han salvado la vida a decenas de miles de personas con distintos tipos de cáncer de sangre, como la leucemia. Consiste en extraer sangre de los enfermos, capturar sus glóbulos blancos y rediseñarlos en el laboratorio mediante ingeniería genética para que sean capaces de reconocer y destruir selectivamente las células cancerosas. Sus inventores, el inmunólogo y oncólogo estadounidense Carl June y el genetista francés Michel Sadelain, acaban de ser galardonados este miércoles con el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de biología y biomedicina, dotado con 400.000 euros.

De acuerdo con el jurado, el método “se está desarrollando también para el tratamiento de tumores sólidos”, como el cáncer de mama, próstata, colon y páncreas. Pero también se tiene previsto que pueda contribuir a combatir enfermedades autoinmunes como el lupus, e incluso enfermedades infecciosas.

El desarrollo de la técnica

Sadelain (Universidad de Columbia) lideró el desarrollo de este método para que fuera viable. Y lo hizo gracias al trabajo del investigador israelí Zelig Eshhar —fallecido en 2025—, que en 1993 analizó los primeros receptores de antígeno quimérico (CAR, por las siglas en inglés de chimeric antigen receptors). Eshhar había diseñado una primera generación (1G) de estas proteínas sintéticas, pero bajo su técnica las células no lograban sobrevivir en el organismo.

Casi una década después, en 2002, Sadelain consiguió modificarlas y, junto a su equipo, desarrolló la segunda generación (2G) de células CAR-T, capaces de persistir, proliferar y destruir células cancerosas in vitro.

En paralelo, el inmunólogo Carl June (Universidad de Pensilvania) avanzaba en la futura aplicación clínica. Durante su formación, en los años setenta, se había inclinado por la inmunología por motivos personales —su madre padecía una enfermedad autoinmune— y en 1997 logró demostrar que linfocitos T modificados para resistir el VIH podían sobrevivir en el organismo humano y persistir el tiempo suficiente para desencadenar respuestas inmunitarias.

De acuerdo con la Fundación BBVA, demostrar la eficacia de esta nueva estrategia terapéutica en pacientes oncológicos se convirtió “en una prioridad” para el oncólogo. Su primera mujer enfermó de cáncer de ovario con 41 años, y falleció seis años después.

En esa época, aún se mantenía la duda de si el sistema inmunitario destruiría las células CAR-T antes de que pudieran actuar. Para descartarlo, iniciaron los primeros ensayos clínicos en pacientes con leucemia.

El impulso definitivo llegó en 2010, cuando dos pacientes terminales participaron en un ensayo diseñado por June y recibieron una infusión de sus propias células modificadas. Los avances fueron trasladados al laboratorio de Sadelain y validados en modelos animales.

El resultado en ratones había sido favorable, pero la terapia funcionó incluso mejor en humanos. El primer paciente alcanzó la remisión tras una sola infusión y mantuvo células CAR-T durante una década; el segundo continúa vivo y conserva aún estas células en su organismo.

“Un cambio de paradigma”

Para Óscar Marín, catedrático de Neurociencia y director del Centro de Neurobiología del Desarrollo y del Centro MRC de Trastornos del Neurodesarrollo en King’s College London (Reino Unido), lo que han logrado June y Sadelain “puede definirse como un cambio de paradigma que, como ocurre con casi todas las grandes ideas, sorprende por su sencillez”. “Estos investigadores han demostrado que se pueden reprogramar nuestros propios linfocitos T para atacar directamente a las células cancerosas”, apunta.

Este investigador, que ha actuado como secretario del jurado, subraya que lo novedoso de su método no se limita simplemente a interferir en ciertos tipos de cáncer, sino “las múltiples posibilidades que abre para nuevos tratamientos”.

En la anterior edición del galardón, el premio fue otorgado a Daniel Drucker, Joel Habener, Jens Juul Holst y Svetlana Mojsov por sus investigaciones en el desarrollo de una nueva generación de fármacos eficaces contra la diabetes y la obesidad.