Kim quiere más turistas: inaugura un complejo hotelero de lujo en la montaña sagrada de Corea del Norte

Kim Jong-un quiere turistas en Corea del Norte. Esa es la idea que subyace tras la inauguración de cinco nuevos hoteles de lujo en Samjiyon, una ciudad norteña situada a los pies del monte Paektu, a la que asistió el líder norcoreano acompañado de su hija durante el fin de semana, según reveló este martes la agencia estatal KCNA. La apertura de los establecimientos forma parte del “empeño inquebrantable” del dirigente norcoreano desde 2014 por convertir la zona en un “atractivo destino turístico de montaña”. Su voluntad se ha materializado una década después, en un momento en el que Pyongyang busca nuevas vías para captar divisa extranjera en medio del aislamiento y las sanciones internacionales.

“Son una muestra palpable de la mejora de nuestro pueblo y del potencial de desarrollo de nuestro país”, sostuvo Kim, en referencia a los “modernos hoteles”. El complejo cuenta con baños termales (cubiertos y al aire libre), espacios de ocio, tiendas y restaurantes. La agencia de noticias norcoreana lo ha presentado como un conjunto que exhibe “una belleza arquitectónica especial” concebida para realzar la “magnificencia de la naturaleza” que lo rodea.

“[Kim] expresó su voluntad inquebrantable de transformar Samjiyon en una ciudad innovadora y altamente civilizada, llamada a representar la cultura turística del país”, afirma la KCNA.

El enclave se sitúa en las inmediaciones del monte Paektu, punto central y sagrado en la mitología política y en la narrativa oficial norcoreana por ser el supuesto lugar desde el que Kim Il-sung (abuelo de Kim Jong-un y fundador en 1948 de la República Popular Democrática de Corea) habría dirigido una guerrilla secreta contra el ejército japonés. Es, además, el presunto lugar de nacimiento de Kim Jong-il, el padre del líder actual. No obstante, diversos historiadores aseguran que nació en 1941 en la entonces Unión Soviética, donde su padre estaba exiliado y combatiendo junto al Ejército Rojo.

El monte, el más alto de la península coreana y fronterizo con China, se asocia además al origen del pueblo coreano a través del mito de Dangun, el fundador legendario del primer reino coreano (Gojoseon) y se presenta como la cuna espiritual de Corea.

El impulso a Samjiyon no es nuevo. En julio de 2014, Kim visitó el emplazamiento de un proyecto de desarrollo en la ciudad y ordenó transformarla en un gran destino turístico. Entonces reclamó la construcción de una gran estación de esquí en el plazo de dos años, dentro de una estrategia más amplia para crear polos turísticos con proyección internacional, cuidadosamente controlados por el Estado y destinados a diversificar las fuentes de ingresos del país.

La apuesta se extiende a otros enclaves. En verano, el régimen inauguró la zona turística costera de Wonsan Kalma, en su litoral oriental, otro ambicioso plan promovido por el líder norcoreano desde hace más de una década. Según un funcionario del Ministerio de Unificación de Corea del Sur, citado por la agencia surcoreana Yonhap de forma anónima, Pyongyang prevé ampliar este tipo de áreas y ultimar el desarrollo de grandes complejos turísticos en el próximo congreso quinquenal del Partido, previsto para principios de 2026.

En ese contexto, Corea del Norte podría intentar atraer visitantes procedentes de China y Rusia, los mercados más plausibles por su cercanía geográfica y por sus estrechos vínculos comerciales.

Durante su visita del fin de semana, Kim recorrió instalaciones como los hoteles Ikkal y Milyong y se mostró “satisfecho” con su “alto nivel” en términos de funcionalidad, diversidad y diseño, según los medios estatales. En las imágenes difundidas por la prensa oficialista se aprecia a Kim probando la calidad de los colchones en una habitación; en el mostrador de la recepción; inspeccionando un restaurante de barbacoa, o paseando por un entorno nevado bajo un cielo azul. En todas esas instantáneas aparece acompañado de su hija, en varias, incluso cogidos de la mano.

Lo poco que se sabe de la adolescente son especulaciones. Pyonyang nunca ha desvelado su identidad, edad o estatus; todo lo que se publica sobre ella proviene de la información que manejan los servicios de inteligencia surcoreanos, que creen que se llama Ju-ae y ronda los 12 años. Seúl afirma que es la mediana de los tres hijos que Kim habría tenido con su esposa, Ri Sol-ju.

La presencia cada vez más destacada de Ju-ae ha avivado las especulaciones sobre su posible papel como heredera del poder, un escenario que, de materializarse, la convertiría en la cuarta dirigente de la dinastía Kim y en la primera mujer al frente de Corea del Norte desde su fundación en 1948.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, junto a su hija, en un complejo hotelero de Samjiyon, en una foto cedida este martes por la agencia estatal KCNA. KCNA (EFE)

La menor ha acompañado a su padre en múltiples actos oficiales en los últimos tres años, incluidos desfiles y eventos militares. En septiembre, viajó a Pekín junto a Kim para asistir al desfile militar que China organizó con motivo del 80º aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra sinojaponesa y el final de la Segunda Guerra Mundial. Aquel viaje se interpretó como un símbolo más de su importancia: cuando Kim Jong-il viajó a la capital china en 2010, lo hizo junto a su hijo Kim Jong-un, y este le acabaría sucediendo solo un año después, en 2011, tras su muerte.