Kim Jong-un ensalza los “éxitos” de Corea del Norte en la cita política clave del régimen: “Nunca ha habido un periodo como este”

El líder norcoreano inaugura el IX Congreso del Partido de los Trabajadores, que marcará el rumbo del país en los próximos cinco años

Los “peores” tiempos, oficialmente, han quedado atrás, y se abre paso una “nueva era”. Con tono grandilocuente, optimista y atiborrado de propaganda, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, inauguró este jueves el IX Congreso del Partido de los Trabajadores, la cita que fijará el rumbo del hermético país atómico para los próximos cinco años.

Su mensaje contrasta con el que lanzó hace un lustro, en la apertura del anterior cónclave, cuando reconoció el “enorme fracaso” de su plan económico. “Sin embargo, todo ha cambiado fundamentalmente hoy”, ha dicho Kim esta vez, según han recogido los medios estatales este viernes.

El dictador, hijo y nieto de autócratas, y en el poder desde 2011, ha ensalzado el esfuerzo del último quinquenio, “un periodo de orgullo” en el que se ha logrado un “cambio de época”. “Nunca ha habido un periodo como este, en el que logramos éxitos tan grandes a pesar de la dureza de las pruebas y dificultades", ha subrayado.

Las imágenes difundidas por la prensa norcoreana muestran al líder vestido con traje de chaqueta y corbata al estilo occidental, en otro gesto que lo distancia del anterior congreso, cuando llevaba el traje oscuro habitual de corte comunista. Kim, con el pelo perfectamente engominado, ha comparecido ante un auditorio repleto con los casi 5.000 delegados del partido único que rige con puño de hierro los designios de 26 millones de norcoreanos.

La ceremonia de apertura ha sido “esplendorosa”, según la propaganda oficial. Cuando Kim subió al estrado, “todos los participantes estallaron con sonoros aplausos al grito de “¡Hurra!“.

La reunión tiene como objetivo revisar el trabajo realizado en los últimos cinco años, y fijará también nuevas directrices hasta 2030, o, en palabras del líder: “Establecerá las líneas y políticas para desarrollar nuestra construcción socialista hacia una etapa superior”. La cita no tiene una duración fija. El anterior congreso, en 2021, se prolongó durante ocho días; el de 2016, solo cuatro. Antes de la llegada de Kim al poder, transcurrieron 35 años sin que se convocara.

El cónclave ofrece, además, un escenario para que los observadores escruten cualquier pista sobre los entresijos del poder norcoreano y su proyección en la geopolítica mundial. Algunos analistas creen que podría desvelarse algún detalle sobre el posible nombramiento de Kim Ju-ae, la hija adolescente de Kim Jong-un, como futura líder de Corea del Norte, tal y como cree el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur. También buscarán claves sobre el rumbo de la política exterior, después de años de aislamiento, tras su reciente acercamiento a Rusia y ante la perspectiva de un posible cortejo, de nuevo, al presidente estadounidense, Donald Trump.

El anterior congreso, en 2021, se desarrolló en un periodo muy complicado para la nación asiática. Las fronteras del país habían sido selladas por la pandemia, y su cierre exacerbaba la incomunicación con el resto del mundo tras las fallidas reuniones de 2018 y 2019 con el presidente estadounidense, Donald Trump, y los líderes de Corea del Sur.

La economía había sufrido en 2020 su mayor contracción en 23 años, por las sanciones de la ONU, las medidas de confinamiento y las malas condiciones meteorológicas, según datos del banco central de Corea del Sur. Últimamente, se han observado signos de recuperación y el país creció un 3,7% en 2024, el ritmo más rápido en ocho años, gracias en parte a la ampliación de los lazos económicos con Rusia.

Kim ha reconocido las dificultades a su manera: “Cuando convocamos el VIII Congreso del Partido, las condiciones subjetivas y objetivas de nuestra revolución eran literalmente tan duras que difícilmente podíamos mantener nuestra propia existencia”, ha explicado. “Las fuerzas hostiles se volvieron más imprudentes en sus planes de bloqueos y sanciones severas contra nosotros, y también nos enfrentamos a sucesivas calamidades naturales y a la crisis de salud pública mundial”. La situación, ha añadido, obstaculizó gravemente el desarrollo de todos los sectores, y amenazó la seguridad norcoreana.

Ahora, se ha producido un “gran cambio”, según Kim, que les hace afrontar el IX Congreso “llenos de optimismo y confianza en el futuro”. Se ha logrado cumplir “en su mayor parte” con el anterior plan quinquenal para el desarrollo económico y se han hecho “progresos” en infraestructuras técnicas e industrias clave. “Como resultado, no pocos sectores de nuestra economía se han liberado de la prolongada obsolescencia y estancamiento”.