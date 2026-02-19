Al menos cuatro muertos y 17 heridos por la explosión de un camión de gas en Renca, en el norponiente de Santiago

Al menos cuatro muertos y 17 heridos ha dejado este jueves la explosión de un camión de gas en el municipio de Renca, en el norponiente de Santiago de Chile. Cinco de los afectados por las llamas se encuentran en estado grave y están en riesgo vital. El fuego impactó a siete vehículos, lo que generó nuevos focos, por lo que 25 compañías de bomberos están trabajando en terreno para apagar el fuego, particularmente en enfriar la bombona del camión para que no se produzcan nuevas explosiones.

Entre las víctimas se encuentra el conductor del camión. La magnitud de la emergencia, muy cerca del centro de la capital, ha ensuciado el aire con un humo espeso en varios municipios. La investigación sobre las causas del accidente está en marcha, aunque las autoridades han adelantado que se baraja que se produjo una fisura en la bombona de gas del camión cuando se volcó y que una chispa provocó la explosión.

A las 8.22 horas un camión de la empresa Gasco, que transportaba gas líquido, explotó en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez. El conductor perdió el control, chocó con la barrera de contención y terminó volcado, según el general de Carabineros, Víctor Vielma. El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, informó que se calcula entre siete y nueve vehículos quemados, “más allá de todos los vehículos que están quemados en la empresa que está al lado, de una desarmaduría”. La cifra de heridos ha ido escalando durante la mañana hasta alcanzar los 17, según ha informado el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), y no se descarta que continúe aumentando. Todas las víctimas han sido asistidas por personal de la autopista y del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU). Tres de los heridos -hombres adultos- han sido trasladados a la Posta Central y parte del equipo del centro de salud acudió al Servicio de Alta Resolutividad de Renca, donde permanecen otros heridos.

El presidente Gabriel Boric, que se encuentra en Isla de Pascua en un viaje institucional, informó en sus redes sociales que se comunicó con el alcalde de Renca, Claudio Castro, tras la grave explosión e incendio. “Equipos de Gobierno están desplegados y trabajando junto a las instituciones competentes para el resguardo de la población a raíz del humo en la zona”, dijo el mandatario, quien envió sus condolencias a las familias de los fallecidos. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, Rodrigo Espinoza, dijo que “ha sido muy complejo controlar este incendio”.