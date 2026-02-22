En medio de la sanción de EE UU a un ministro de Boric, Kast viajará a Miami invitado por Trump

El presidente electo de Chile, el republicano José Antonio Kast, de la extrema derecha conservadora, viajará, invitado por el Gobierno de Estados Unidos a la Cumbre Shield of the Americas, en Miami, que se realizará el 7 de marzo, apenas cuatro días antes de que asuma en La Moneda. La cita fue enviada por la Admistración de Donald Trump el 16 de febrero y, este viernes 22, el Departamento de Estado, que dirige Marco Rubio, acusó al Ejecutivo del mandatario de izquierdas, Gabriel Boric, de “socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía” y revocó las visas a tres funcionarios, entre ellos a el ministro de Transportes y Telecomunicaciones y su familia, Juan Carlos Muñoz, a raíz de un proyecto, que no está aprobado, de un cable de fibra óptima submarino propuesto por dos empresas chinas.

La información fue confirmada este domingo por la Oficina del Presidente Electo (OPE), conocida como La Moneda chica, a través de un comunicado en que el señaló que Kast fue invitado “por el Gobierno de Estados Unidos” a la cumbre Shield of the Americas "para discutir, entre otras materias, el avance del crimen organizado y el terrorismo, la inmigración ilegal masiva y la interferencia extranjera en el hemisferio occidental".

En el mismo comunicado se informó que el republicano aceptó la invitación y que tiene contemplado viajar, en la víspera de la ceremonia del cambio de mando que será el 11 de marzo, junto su futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna. “Una de las materias de máximo interés que se quiere discutir es sobre inmigración ilegal masiva y el nuevo contexto que se presenta hoy en Venezuela, como una oportunidad para el retorno de cientos de miles de inmigrantes venezolanos que se encuentran en Chile”, señala el breve texto.

La confirmación de viaje de Kast se produce en un tenso momento diplomático entre la Administración de Boric y la de Trump, luego de la acusación formulada este viernes por el Departamento de Estado. Ese ese día, Chile envió una nota de protesta al embajador de Estados Unidos en Santiago, Brandon Judd, y el canciller Alberto van Klaveren dijo que se trata “una imputación absolutamente falsa”, en una rueda de prensa en el Palacio de La Moneda. “Como Gobierno, reiteramos nuestra condena a esta medida de carácter unilateral, una medida que vulnera, por cierto, la independencia y la soberanía de nuestro país”, agregó.

El Departamento de Estado acusó a los funcionarios, sin mencionar sus nombres en su comunicación, de haber dirigido, autorizado o financiado actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y afectaron la seguridad regional en el Hemisferio Occidental. Según ha detallado van Klaveren este viernes, las medidas, que se han traducido sanciones, se originaron “a partir de una solicitud de autorización presentada por dos empresas privadas al ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para el tendido de un cable submarino que uniría la costa chilena con Hong Kong, en la República Popular China. El Gobierno de los Estados Unidos estima que ese cable podría de alguna manera representar una amenaza a su seguridad. Nosotros en realidad estamos hablando de un proyecto que no ha sido aprobado, es un proyecto que está en evaluación”.

El próximo viaje de Estados Unidos de Kast se suma a las visitas que realizó, tras ganar la elección, en su calidad de presidente electo, a Argentina para reunirse con Javier Milei y a El Salvador para una cita con Nayib Bukele. También, a comienzos de febrero, hizo una breve gira a Europa, donde estrechó sus lazos con grupos conservadores y patriotas del Parlamento Europeo, en Bruselas. Y luego sostuvo citas bilaterales con los primeros ministros de Hungría, Vitkor Orbán, y de Italia, Giorgia Meloni, respectivamente. Al encuentro con Meloni, también fue Pérez, su canciller designado.