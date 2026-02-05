Kast cierra su gira a Europa con una cita con Meloni y mira el modelo italiano de cárcel para el crimen organizado

El presidente electo de Chile estuvo en Bruselas, Budapest y en Roma. Esta es la segunda vez en menos de un año que se reúne con la primera ministra de Italia

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha culminado este jueves su breve gira a Europa. Han sido tres días en los que ha estrechado sus lazos con grupos conservadores y patriotas del Parlamento Europeo, y sostenido reuniones bilaterales con los primeros ministros de Hungría, Vitkor Orbán, y de Italia, Giorgia Meloni, respectivamente. Los temas que han marcado su agenda con ambos líderes son migración irregular y barreras fronterizas, con Orbán, además de su interés en el funcionamiento del sistema penitenciario italiano, que tiene un duro régimen carcelario para los miembros del crimen organizado.

Tras su gira, a Kast le preguntaron cómo será su estilo de Gobierno, si más cercano a Meloni o a Orbán. El republicano, que ha dado muestras de sintonía con ambos primeros ministros, respondió que “Chile es único”. Pero, que con sus características y condiciones, puede tomar ejemplos “que han sido exitosos en distintos países, como el combate a la inflación en Argentina; el combate a las mafias aquí en Italia; el combate a la inmigración irregular en Hungría o en República Dominicana; el combate a las maras en El Salvador. No necesariamente vamos a copiar los modelos exactamente, pero sí podemos seguir integrando políticas públicas de cada nación”.

El mandatario electo, que asume el 11 de marzo en La Moneda, viajó a Europa con su esposa María Pía Adrisola, su canciller Francisco Pérez Mackenna y su asesor estratégico Cristián Valenzuela. Es una gira que fue antecedida por su encuentro, el 30 de enero, con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, donde recorrió, junto a su ministra de Seguridad, la exfiscal Trinidad Steinert, el controvertido Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de máxima seguridad levantada para aislar a los prisioneros que eran parte de las pandillas.

En Roma, Kast se reunió por segunda vez con Meloni, luego que en septiembre, cuando era candidato, tuvieran un encuentro bilateral. El presidente electo se refirió al sistema penitenciario de Italia. “Se basa en lo que ellos denominan artículo 41 bis, que es el combate a la mafia y el aislamiento total de los líderes de la mafia, en una condición que es distinta a la que algunos pudieron apreciar en El Salvador, pero que apunta en el mismo sentido, que es aislar a los líderes de las organizaciones criminales para que no puedan tener ningún contacto tanto con sus organizaciones como con sus familias”.

Y agregó que en su Administración estudian cambios a los decretos penitenciarios. “Necesitamos recuperar el control de las cárceles. Evitar las amenazas de las mafias y del crimen organizado a nuestros gendarmes, que son una gran institución, y también ir cortando y vigilando cuáles son las rutas del dinero”, dijo. “Nosotros hemos señalado que si combatimos el crimen organizado en Chile, necesitamos que los otros países, tanto de nuestro continente como de otros, avancen en la misma línea, porque si no, el crimen organizado se retira de un país, se fortalece en otro, y cuando ve la oportunidad, vuelve con más fuerza porque no respetan fronteras, no respetan leyes ni banderas”, agregó.

Tensiones por Bachelet a la ONU

La gira de Kast ha estado marcada por las tensiones entre el Partido Republicano, del que es fundador, y la Administración del mandatario de izquierdas Gabriel Boric debido a su anuncio, este lunes desde La Moneda, de la inscripción de la candidatura de la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018) para liderar la ONU, con el respaldo de México y Brasil. Arturo Squella, senador electo y líder de la formación de la extrema derecha conservadora, ha tildado la oficialización de la postulación de Bachelet como “un amarre” del Gobierno de Boric.

A las críticas a la postulación de las dos veces expresidenta, quien fue la primera la primera directora de ONU Mujeres y también ha sido alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se sumó este jueves la secretaria general de Republicanos, Ruth Hurtado. “Chile también tiene bastantes baches gracias a las malas políticas públicas desempeñadas y realizadas en sus mandatos como presidenta de Chile. No por haber pasado por un cargo le da la expertise necesaria para postular a otro", dijo a radio Agricultura.

Kast ha evitado pronunciarse si apoyará a no la postulación de Bachelet y ha reiterado que la decisión la tomará después que asuma en La Moneda, el 11 de marzo. Pero el martes, desde Bruselas, señaló que habría sido “oportuno” y “razonable” que Boric concordara “alguna posición con todos”.