Orbán tras su reunión con Kast: “Al igual que Hungría, Chile valora las sociedades tradicionales basadas en la familia”

Los mandatarios se reunieron en Budapest, donde el presidente electo chileno alabó las barreras fronterizas húngaras en busca de “ejemplos útiles” para su Plan Escudo Fronterizo

José Antonio Kast, mandatario electo de Chile, sostuvo reuniones privadas este miércoles con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y con el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, en Budapest. Tras el encuentro, Orbán dijo en su cuenta de X que para él fue “un placer” ser el primer líder europeo visitado por Kast desde que resultó electo presidente de Chile, el 14 de diciembre y contó algunos detalles de la cita: “Conversamos sobre nuestra lucha contra la migración ilegal y las maneras de apoyar a las familias. Al igual que Hungría, Chile valora las sociedades tradicionales basadas en la familia”.

En el segundo día de su gira por Europa, Kast, fundador del Partido Republicano, de la extrema derecha conservadora, recordó que en mayo de 2024 visitó el blindaje de las fronteras de Hungría, donde se instalaron vallas de alambre para evitar el ingreso de refugiados. Según el chileno, ahora pudo palpar sus efectos: “Yo creo que, hoy en día, en Europa hay muchas personas viendo que esa barrera física colaboró para que hoy Hungría tenga una situación económica y social mejor que lo que puede tener el resto de Europa”. Sin embargo, el futuro presidente aclaró que “no se trata de replicar” el modelo de control fronterizo húngaro, “sino de tomar ejemplos útiles para garantizar un ‘Plan Escudo Fronterizo’ en Chile” porque cada país tiene su propia realidad.

“Lo que hizo Hungría fue una anticipación a una situación que hoy afectan a otros países de Europa; muchos no tomaron medidas a tiempo y ahora enfrentan problemas con la inmigración irregular que colapsan servicios como salud, educación y vivienda”, argumentó en una rueda de prensa.

José Antonio Kast y Tamás Sulyok, en Budapest, este miércoles. Presidencia de Chile

Budapest es la segunda ciudad visitada por Kast, fundador del partido conservador Republicano, durante su breve gira por Europa. El martes, cruzó el Atlántico para aterrizar en Bruselas, la capital de la mayoría de las instituciones de la Unión Europea, en Bélgica. Iba acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, y del español Santiago Abascal, líder de Vox y presidente de Patriots Europa, para participar en un foro ultraconservador celebrado en el Parlamento Europeo. “Hoy experimentamos los frutos de una cultura dominada por los ismos (…) el ambientalismo extremo que prioriza la naturaleza por sobre el ser humano, el animalismo radical que antepone a los animales sobre la dignidad del ser humano, el feminismo ideológico que enfrenta a hombres y mujeres en lugar de dignificarlos por igual, el indigenismo radical que reemplaza a la integración”, denunció Kast en esa instancia.

En Bruselas, el republicano aseguró que esta gira tiene como intención buscar vínculos con Hungría e Italia en asuntos como seguridad, migración, agricultura, emprendimiento y energía.

Concluido su paso por Budapest, el presidente electo estará en Roma para juntarse con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, a quien ya visitó el 15 de septiembre, en plena campaña electoral, para inspirarse en su política migratoria. “Hemos conversado con Santiago Abascal sobre la situación en España y mañana lo haremos con Giorgia Meloni en Italia; también se aprecia en Bélgica cómo han ido tomando medidas para controlar la inmigración irregular. No podemos copiar exactamente lo que hacen otros países, pero sí aprender cómo regular situaciones que afectan la calidad de vida y los sistemas públicos”, reiteró el próximo jefe de Estado de Chile.

Este nuevo encuentro está programado para este jueves, a las 11.00 de la mañana (hora de Santiago de Chile), en el Palazzo Chigi.