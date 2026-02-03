Kast inicia su primera gira a Europa como presidente electo y se reunirá con Orbán y Meloni

El republicano viaja a Italia y Hungría. En Bélgica participará en la Cumbre Transatlántica y sostendrá encuentros con el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos y europarlamentarios de Patriotas por Europa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha iniciado una breve gira de tres días a Europa. Primero visitará Bélgica para participar como orador, este martes, en la VII Cumbre Transatlántica, organizada por Political Network for Values (PNV [Red Política de Valores], una organización ultraconservadora que el chileno lideró entre 2022 y 2024, y cuyo tema en esta versión de 2026 es Libertad de expresión frente al discurso regulado: reforzar los pilares de la democracia. Luego viajará a Hungría e Italia para sostener reuniones bilaterales con los primeros ministros de esos países, Viktor Orbán y Giorgia Meloni, respectivamente, para “generar vínculos”, dijo desde el aeropuerto en Santiago, “en temas de seguridad, inmigración, emprendimiento, energía y agricultura”.

El republicano viajó junto a su esposa Pía Adriosola y su asesor estratégico Cristián Valenzuela. Su primera actividad será este martes, en Bruselas, en el Parlamento Europeo, según ha informado la oficina en Santiago del mandatario electo, conocida como La Moneda chica. Kast se reunirá con miembros del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y con europarlamentarios del Grupo Patriotas por Europa. Luego será uno de los oradores de la VII Cumbre Transatlántica, junto a representantes de Europa, África y América.

Según información publicada por Political Network for Values, la de Kast será la útima exposición en la cumbre, considerada “la principal” del foro. Lo hará acompañado por Mateusz Morawiecki, presidente de ECR; de Santiago Abascal, líder de Patriotas por Europa y presidente de Vox de España y por Stephen Bartulica, miembro del Parlamento Europeo y parte del mismo grupo.

Los encuentros de Kast con Orbán y Meloni, con quienes sostuvo reuniones mientras fue candidato a La Moneda, se producen solo tres días después de su cita con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En ese país el republicano y su futura ministra de Seguridad, la exfiscal María Trinidad Steinert, recorrieron el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de máxima seguridad que fue levantada para aislar a los pandilleros, un centro de reclusión en el que, desde 2025, el mandatario estadounidense Donald Trump envía a deportados a los que acusa de pertenecer a grupos criminales. Esta es la segunda vez que el chileno va al Cecot, pero la primera que lo hace después de ganar la elección. El pasado viernes, le pidió a Bukele colaboración para “mejorar”, señaló, el sistema penitenciario del país sudamericano.

Desde que el 14 de diciembre ganó la elección presidencial a la candidata de la izquierda, la comunista Jeanette Jara, Kast ha tenido una intensa agenda internacional. Su primer viaje fue apenas salió electo, cuando visitó en la Casa Rosada, en Buenos Aires, al presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, país donde anunció su intención de gestionar con otros mandatarios de la región un corredor humanitario para devolver a los migrantes irregulares, principalmente de Venezuela.

Con esa propuesta Kast después Kast viajó a Ecuador, los primeros días de enero, donde sostuvo una cita con el presidente Daniel Noboa. Luego fue a Perú para reunirse con el mandatario José Jerí: ambos propusieron un gabinete binacional para enfrentar el crimen organizado y la migración irregular. Una semana después, sin embargo, en una entrevista para CNN en Español, Jerí descartó el plan de Kast de crear un corredor humanitario: “Yo no puedo permitir que ingresen de forma irregular migrantes a nuestro país. El problema de nuestro país, que se desencadena con el tema de la inseguridad, es justamente la migración irregular porque también vienen prácticas que han contaminado a nuestro país, eso también es una realidad plena”, dijo.

Previo a su viaje a Europa, el chileno, quien asuma el 11 de marzo en La Moneda, emprendió una gira a Centroamérica, a República Dominicana, Panamá y El Salvador. En Panamá participó en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, oportunidad en la sostuvo su primer encuentro el con presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.