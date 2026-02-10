Gabriel Boric, sobre el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Fue un acto geopolítico”

El presidente de Chile asegura que la actuación del puertorriqueño fue “muy potente” frente a la “actualización de la doctrina Monroe” por parte de Donald Trump

El presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró que la participación de Bad Bunny en el Super Bowl, este domingo, fue una actuación “muy potente” frente a las políticas de Donald Trump. “Yo diría, incluso, que fue un acto geopolítico. Cuando el presidente de Estados Unidos genera esta idea de la actualización de la doctrina Monroe, de comienzo del siglo XIX y que decía: ‘América para los americanos’, entendiendo a los americanos como ellos mismos, los estadounidenses. Y Bad Bunny les dice, en medio de su fiesta más masiva,que los americanos somos todos quienes vivimos en el continente americano”, dijo el mandatario este martes.

El espectáculo de Bad Bunny fue criticado por Trump, al decir a través de su plataforma Truth Social que la actuación del cantante fue “terrible” y “una de las peores de la historia”, indicando además que “nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo”. Hace unos meses, el presidente estadounidense dijo que no sabía quién era el puertorriqueño, uno de los artistas más escuchados del mundo. Y cuando supo que se presentaría en el Super Bowl, calificó la decisión de la NLF de “pésima”, “ridícula” y “horrible”.

Espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, este domingo. Kevin Sabitus (Getty Images)

Boric recordó que el artista chileno Alfredo Jaar, a finales de la década de los ochentas, dijo en el Times Square de Nueva York que EE UU no era todo el continente de América. “Eso que se expresa en manifestaciones culturales de esas características, también es necesario que en estos tiempos tengan una expresión en el lenguaje. Y el lenguaje hoy en día, nos guste o no, está muy determinado por la inteligencia artificial. No tenemos que temerle”, agregó durante la ceremonia de lanzamiento, en Santiago, de Latam-GPT, el primer modelo de inteligencia artificial creado en Chile para entender a América Latina y el Caribe.

Pidió ver a esta innovación como una oportunidad para América Latina. “Acá estamos defendiendo nuestra identidad, estamos defendiendo nuestro derecho a existir, es una cuestión muy relevante”, señaló.

“El punto de partida importa mucho”

El mandatario, que dejará la Presidencia a los 40 años, el 11 de marzo, destacó que “uno de los desafíos de la inteligencia artificial es que el punto de partida importa mucho” debido a su exponencial crecimiento.

En la inauguración de Latam-GPT, el presidente de Chile estuvo acompañado de los ministros de Tecnología y del Trabajo, Aldo Valle y Claudio Reyes (subrogante), respectivamente. El modelo de lenguaje abierto fue diseñado con 60.000 millones de parámetros o conexiones, y estará disponible para descargas y su uso a finales de febrero.

Lanzamiento de Latam-GPT en Chile. Presidencia de Chile

El proyecto, que partió en 2022, fue coordinado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) en la colaboración con más de 70 instituciones públicas, privadas y académicas de distintos países. Destacan la participación de Data Observatory, organismos como el banco de desarrollo CAF, y empresas tecnológicas como Amazon Web Services (AWS).

La diferencia con otros modelos es que estará entrenado con una gran proporción de datos de la región. “No será mejor en dar respuesta a temas como bioquímica, modelos de negocios –salvo que sean de Latinoamérica–, pero su gran virtud estará en el conocimiento del contexto local. Es decir, Latam-GPT sabrá más y mejor sobre América Latina que cualquier otro modelo que no haya sido entrenado con estos datos”, dijo Rodrigo Durán, gerente del Cenia, en una conversación con EL PAÍS en junio de 2024.

Este martes, el director del Cenia, Álvaro Soto, aseguró que reunieron millones de datos acerca de todos los países de la región y, en ese sentido, fueron importantes las alianzas internacionales: “Este es un proyecto que se ha levantado principalmente por voluntarismo. No teníamos el gran financiamiento, pero sí teníamos la voluntad de hacer algo por la región y esa ha sido una de las claves”. La tecnología contó con un financiamiento de 550 mil millones de dólares, aportados principalmente por CAF y algunos recursos propios.

Soto dijo que Latam-GPT, además, marca una vía latinoamericana para el desarrollo de la inteligencia artificial. Recordó que en Estados Unidos, China y Europa se han realizado avances para el desarrollo de esta tecnología, pero que hasta ahora América Latina había estado al margen. “¿Cuál es el modelo de Latinoamérica? ¿Cómo nosotros nos acercamos a esta tecnología? Y ahí nace esta palabra: soberanía, en el sentido de desarrollar capacidades locales para estar en posición de hablar de esta tecnología”, relató Soto respecto al surgimiento de esta innovación.