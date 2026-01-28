Los libros para entender el camino de Kast y su llegada al poder

Uno de ellos aborda cómo el actual presidente electo se convirtió en el rostro de un grupo desencantado con el curso que tomaba la derecha chilena. Otros hablan del comportamiento pendular de la sociedad de los últimos años que se coronará con Kast en La Moneda

José Antonio Kast estuvo prácticamente 19 años en campaña a la presidencia de Chile —desde 2016 que renunció al partido UDI para presentar su primera candidatura hasta que ganó la elección en diciembre pasado—, pero existen pocos libros que aborden al personaje y al fenómeno político que representa, y ayuden a comprender en parte el Gobierno que tomará las riendas del país en seis semanas. El próximo 11 de marzo se iniciará una nueva etapa en la historia reciente de Chile, iniciada en 1990 con el fin del régimen de Augusto Pinochet, cuando entre en el palacio Presidencial el primer jefe de Estado que apoyó a Pinochet y que nunca a dejado de defender su legado.

El libro Kast. La ultraderecha a la chilena (Ediciones B, 2025), precisamente aborda cómo el actual presidente electo se convirtió en el rostro de un grupo desencantado con el curso que tomaba la derecha chilena y, específicamente, su partido, la Unión Demócrata Independiente (UDI). “Soñaban con una nueva derecha, una que no se acomplejara, que no hiciera el quite a sus vínculos con la dictadura y que, incluso, se enorgulleciera de ellos, que no sucumbiera a la tentación de ser un partido de masas con tal de dejar caer los dogmas cristianos, sino que buscara ser influyente desde un nicho capaz de ejercer presión”, escriben los autores de ese título, Amanda Marton y Felipe González.

Lo que comenzó en unas tertulias en 2007, en la casa de Javier Leturia —uno de los fundadores de la UDI y estrecho amigo del ideólogo de la dictadura Jaime Guzmán— terminó diez años después en la irrupción de Kast como abanderado presidencial, a la derecha de Sebastián Piñera, que buscaba y consiguió su segundo mandato. En esa década, se produjo el salto de Kast para disputar la presidencia de la UDI en 2008 y, la renuncia al partido en 2016. Y eso que de ese grupo de nostálgicos de la derecha dura el actual presidente electo no era “una persona muy locuaz ni muy encantadora, ni es un tipo de un carisma brutal. Pero era el que ponía la cara”, aseguran las fuentes de Marton y González. Según los autores del libro, Kast tenía las ganas, la voluntad, la ambición y el dinero —de los negocios familiares— para lanzarse a esa larga carrera por el desierto que la coronaría con su llegada a la Presidencia chilena.

Con un enfoque más biográfico Kast: el mesías de la derecha chilena (Planeta) se adentra en la historia familiar y política de presidente electo. Publicado en 2024, las autoras Javiera González y María José Hinojosa se involucraron en el entramado político que constituye la base de la agrupación de Kast, el Partido Republicano, y conversan con antiguos aliados del dirigente, pero que fueron distanciándose de él, por diferencias programáticas, tácticas y hasta personales, como el mismísimo Johannes Kaiser, actual líder del Partido Nacional Libertario.

El libro aborda la forma como la vida de Kast está marcada por la muerte de tres de sus hermanos. Él, el menor de los diez hijos del matrimonio de los emigrantes alemanes Michael Kast y Olga Rist, no nacía cuando murió su hermana Mónica en 1958 y tenía dos cuando su hermana Bárbara, que pensaba hacerse monja, falleció en un accidente automovilístico en 1968. Era más grande, 17 años, cuando su hermano mayor, Miguel, quien llegó a ser ministro de la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan) y presidente del Banco Central durante la dictadura de Pinochet, falleció de un cáncer óseo. “Vivir bajo la imagen de sus hermanos mayores resultó una inspiración, pero también generó dudas en el futuro del entonces niño enjuto y de cabellera dorada. ¿Cómo superar a su hermana Bárbara, proclamada como una santa por su familia? ¿O a Miguel, que irradiaba perfección tras convertirse en una de las figuras de confianza de Augusto Pinochet?”, plantean las autoras.

El triunfo en las elecciones y la próxima llegada al Gobierno de Kast no es un hecho aislado, sino que va determinado de una serie de hitos como el estallido social (2019), el largo proceso de fallido de cambio constitucional (2019-2023), la pandemia, el triunfo de Gabriel Boric (2021) y el fenómeno migratorio. Por eso también ayudan a entender la llegada del republicano al poder libros como El hastío, de Daniel Matamala (Catalonia, 2024) o La sociedad impaciente (Ariel, 2023), de Eugenio Tironi. En su título, el periodista analiza los “años más vertiginosos de nuestra historia contemporánea”, incluidos dos fallidos procesos constituyentes y los “tropiezos del Gobierno” de Boric, y “advierte del auge de la ultraderecha”. “Creo que la gente está castigando lo que ve como una incapacidad de la democracia de resolver sus problemas, en un mundo que exige respuestas y certezas inmediatas”, dijo Matamala a este diario a propósito de su libro. En cambio, el sociólogo escribe sobre el comportamiento pendular de la sociedad chilena de los últimos años, desde la irrupción social hasta el avance de la ultraderecha. “Chile, movilizado por la impaciencia, ha pasado, en un plazo breve y sin mayor transición, por dos tiempos o momentos: uno refundacional y el otro conservador”, escribe.

Precisamente, Tironi sugiere que para comprender el fenómeno Kast, puede ayudar la lectura de Cultural Backlash (Cambridge, 2019), de Pippa Norris y Ronald Inglehart, donde abordan el surgimiento del populismo autoritario, que incluso ha tomado las riendas del poder en países de Europa y también en Estados Unidos, con Donald Trump como emblema. Aseguran que se trata de una reacción cultural silenciosa la que ha levantado a estos líderes, con banderas como la pérdida de los valores y los problemas económicos de algunos segmentos de la población, y que aprovechan los mecanismos electorales para llegar a las instituciones, y desde ahí condicionar el sistema democrático, la agenda política y transformar la cultura cívica de la sociedad.

“Las personas mayores de menor escolaridad, así como las que habitan en áreas retrasadas que han sido abandonadas por los jóvenes que han optado por vivir en un ambiente urbano más afín con sus nuevos valores, se sienten amagados por la marea liberal. (…) Esto ha dado origen a una difusa y poderosa reacción cultural (cultural backlash), la cual ha empujado a dichos grupos a renunciar a sus viejas adhesiones (…) para buscar refugio en alternativas conservadoras que defienden la familia, el orden, la fe, la Patria y la bandera”, escribió Tironi en EL PAÍS en 2023, tras el buen resultado de Kast en 2021 y luego del triunfo republicano en la elección de consejeros constitucionales. Entonces aseguró que la ola conservadora en Chile había llegado para quedarse. Más de 30 meses después, se apresta a entrar a La Moneda.