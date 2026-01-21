Kast a sus ministros: “No les pido lealtad personal ni con un partido, sino con Chile”

El equipo del presidente electo José Antonio Kast había adelantado que este martes cerca de las 18.00 horas entregaría a la prensa con embargo el listado de los ministros del Gabinete que asumirán a partir del 11 de marzo. Durante la tarde, sin embargo, no hubo noticias, salvo el retraso de una hora de la ceremonia prevista inicialmente a las 20.30 horas. Los rumores sobre una posible caída en el equipo -cuya totalidad de nombres se había filtrado a la prensa- se concentraron cerca de las 21.30, cuando finalmente llegó el documento en el que se dio la gran sorpresa de la noche: serían 24 y no 25 ministros, ya que quien iba a asumir como el responsable de Minería, Santiago Montt -como informó durante la jornada de manera insólita la compañía minera Andes Cooper para explicar la salida de Montt como gerente general- finalmente fue descartado. La cartera quedó para Daniel Mas, que asumirá también la de Energía. El comando de Kast había optado por no tener biministros, pero el que se informara sobre el cargo de Montt antes de que lo hiciera oficial el futuro mandatario los obligó a cambiar de planes.

Tras la larga espera en una calurosa tarde de verano, Kast apareció en la Oficina del Presidente Electo (OPE), en el municipio de Las Condes, junto a su esposa, Pía Adriasola, y se quedó solo en el escenario para presentar a su Gabinete. Antes recordó los incendios en la zona centro sur de Chile, que han dejado una veintena de muertos, centenares de casas destruidas y miles de damnificados. “Chile vive hoy horas difíciles. Para muchos chilenos, horas de angustia. Por eso, este no es un acto de celebración, no es un acto que conlleve un triunfalismo, ni tampoco de autocomplacencia”, dijo al inicio de su discurso, en el que remarcó que decidieron realizar un acto sobrio por respeto a las víctimas de la catástrofe.

La presentación de los ministros fue similar a la introducción de los participantes de un reality show. En una enorme pantalla se proyectaba a la autoridad haciendo algún movimiento, con su nombre y trayectoria profesional, con una música de concurso y focos de luces que se proyectaban en el techo de la carpa que albergaba a unos 110 invitados -cada ministro podía invitar a tres personas-. “Este Gabinete no nace de cuotas, ni de cálculos ni tampoco de presiones. Nace de la convicción profunda y de una vocación común, poner a Chile siempre delante”, sostuvo mientras presentaba a las 11 mujeres y 13 hombres que lo acompañarán en su aterrizaje en La Moneda. “No les pido lealtad personal ni con un partido, sino con Chile”, afirmó el presidente electo.

Un puñado importante de ellos sin militancia, con un perfil más bien técnico y que vienen directamente del mundo empresarial. Dos, sin embargo, exministros de la expresidenta socialista, Michelle Bachelet: la senadora Ximena Rincón, que llega a Energía, y el militante del Partido Radical, un partido que forma parte del oficialismo de Boric, Jaime Campos.

“Hoy, la palabra emergencia, que se ocupó tanto tiempo en campaña, deja de ser un concepto y se transforma en una tarea concreta, urgente y diaria, porque no hay tiempo que perder”, alertó Kast, quien agradeció con un apretón de manos o un abrazo a cada integrante de su nuevo equipo ministerial. En primera fila lo miraban cinco de sus nueve hijos, entre ellos el recién electo diputado, José Antonio Kast hijo, quien al finalizar la ceremonia se acercó a conversar con la nueva líder de la cartera de Deporte, Natalia Ducó, reconocida atleta olímpica, especialista en el lanzamiento de la bala, y sicóloga.

La falta de representantes de perfil más político, que causó malestar en Chile Vamos, la coalición de la derecha tradicional que respaldó a Kast en la segunda vuelta, fue uno de los temas obligados durante el encuentro. Los representantes de los distintos partidos que la conforman evitaron entrar en polémicas y justificaron la decisión con que probablemente las subsecretarías complementarán la labor de los ministros, equilibrando la balanza. “En todos los gobiernos hay cambio de Gabinete”, se apresuró a decir uno. Llegaron a la ceremonia representantes de todas las derechas, desde Demócratas, que logró un ministerio con Rincón, hasta el diputado libertario Cristián Labbé, cuyo formación de extrema derecha decidió restarse del Gobierno de Kast.

La puesta en escena intentó imponer el sello austero que ha anunciado Kast para su futuro Gobierno, y por lo mismo el presidente vivirá en La Moneda y no arrendará una casa propia. En la línea con ese atributo es que durante la ceremonia no se ofreció ni agua a los invitados ni reporteros, pese a la espera y los 27 grados de temperatura que había a la hora de la convocatoria.