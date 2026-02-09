PGU 2026 en Chile: cuánto es y quiénes reciben el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal

La Pensión Garantizada Universal (PGU), un aporte estatal que se entrega a los jubilados que reciben las más bajas pensiones en Chile, tiene un aumento en su monto. A partir de este domingo 1 de febrero de 2026, la bonificación ha registrado un reajuste por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025. El incremento por la inflación beneficia a un grupo de pensionados. Estas alzas se han concretado en paralelo a la implementación de la reforma de pensiones, que ha modificado el sistema centrado en la capitalización en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y que ha avanzado hacia un modelo mixto con elementos de solidaridad.

¿Qué es la PGU?

La Pensión Garantizada Universal es un beneficio social que es pagado cada mes por el Instituto de Previsión Social (IPS), la entidad encargada de administrar los beneficios sociales a los pensionados. Se entrega, con tramos específicos o con montos variables, a las personas mayores de 65 años que reciben jubilaciones hasta de 1.252.602 pesos (1.440 dólares). El aporte excluye a quienes pertenecen al 10% más rico de la población. Además se debe acreditar la residencia en el territorio chileno por un período no inferior a 20 años continuos o discontinuos, desde que se cumplen los 20 años de edad; o un período no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud del beneficio. El sistema recoge diversa información para entregar la bonificación, entre ella la proporcionada por el Registro Social de Hogares.

Cuánto sube la PGU y quiénes son los beneficiados

El alza de la PGU para febrero beneficiará, principalmente, a los pensionados menores de 82 años. Este grupo, que hasta ahora recibía un monto extra de 224.004 pesos (258 dólares), recibirá 231.732 pesos (267 dólares). Los mayores de 82 años ya habían sido beneficiados con un incremento de 250.000 pesos (288 dólares) en septiembre de 2025, y en esta oportunidad obtendrán un leve ajuste que incrementará su bonificación a 250.275 pesos (289 dólares).

Cómo se entrega el beneficio

La PGU no es un beneficio postulable, por lo que los interesados no necesitan realizar un trámite adicional para conseguir el monto extra. El bono se entrega de forma automática a las personas que cumplen con los requisitos junto con el pago mensual de la jubilación. Las personas que deseen saber si son beneficiados pueden ingresar con su RUN (número de DNI) y fecha de nacimiento a través del sitio web de la plataforma ChileAtiende; llamar al call center ChileAtiende 101 o al +56 4 4236 20 00 (desde el extranjero); o asistir a una sucursal de ChileAtiende con la cédula [carnet] de identidad en las manos. A través de este sistema también se puede verificar si el beneficio aún no ha sido cobrado.