Bono Marzo 2026: la fecha y el monto de entrega del Aporte Familiar Permanente

Las autoridades chilenas han confirmado el calendario y el monto de los pagos del Aporte Familiar Permanente 2026, antes conocido como el Bono Marzo, un beneficio estatal que se entrega a las familias y trabajadores con menores ingresos del país sudamericano. Este aporte, que se creó durante la primera Administración de la presidenta socialista Michelle Bachelet (2006-2010) y que se ha establecido como una política social permanente, pretende cooperar con la economía de los grupos sociales más vulnerables para enfrentar los gastos asociados al mes de marzo, que está marcado en el calendario por el retorno desde las vacaciones y el inicio del año escolar.

Cuál es el monto del Aporte Familiar Permanente

El bono ha aumentado en comparación a la entrega de 2025, ya que se ha actualizado con la consideración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año pasado. Para la entrega de 2026 el aporte alcanzará los 66.834 pesos (77 dólares) por carga familiar acreditada.

Los requisitos para recibir el monto

El Aporte Familiar Permanente está destinado a cada carga familiar o persona que al 31 de diciembre de 2025 tenía el derecho a cobrar el Subsidio Familiar o Maternal, o la Asignación Familiar o Maternal; o a un grupo familiar que al 31 de diciembre de 2025 pertenecía a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

Desde cuándo se entrega el aporte

La entrega del bono se confirmará en tres etapas: en el grupo del 16 de febrero están las personas beneficiadas de Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que reciben el pago habitual de sus beneficios la segunda mitad de febrero; en el del 2 de marzo están los beneficiarios del de Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que reciben el pago habitual de sus beneficios la primera quincena de cada mes; y para el 16 de marzo quedan los que reciben la Asignación Familiar por sus cargas familiares. Los beneficiarios tienen un plazo de hasta nueve meses para cobrar el aporte.

Cómo se transfiere el bono

El beneficio no es postulable, por lo que no es necesario realizar algún trámite especial para obtenerlo. Las personas que cumplan con los requisitos pueden revisar su situación a través de la página web oficial del Aporte Familiar Permanente, en donde deben ingresar su RUT (el número de DNI chileno) y la fecha de nacimiento. La transferencia se hace a través de la CuentaRUT, la masiva cuenta vista proporcionada por el BancoEstado, la institución financiera estatal. Las personas que no cuenten con esta cuenta pueden crear una o revisar la fecha y lugar para concretar el pago de manera presencial.