Chile
INCENDIOS FORESTALES EN CHILE

Incendios forestales en Chile: dónde y cómo entregar la ayuda para los damnificados en Ñuble y Biobío

Municipios y organizaciones del país sudamericano organizan campañas solidarias para auxiliar a los afectados por la catástrofe en la zona centro sur

incendios forestales en Chile
Sebastián Dote
Sebastián Dote
Santiago de Chile -
Chile ha revivido la pesadilla de los incendios forestales con una nueva catástrofe que desde el pasado fin de semana azota a las regiones de Ñuble y Biobío, en la zona centro sur del país sudamericano. Durante la mañana de este lunes el Gobierno ha reportado 19 muertes (18 en Biobío y una a Ñuble), 1.500 damnificados y un millar de casas afectadas. Las autoridades han activado sus acciones para contener la emergencia, pero también han surgido las iniciativas de los municipios y de las organizaciones de la sociedad civil, que han levantado campañas solidarias para auxiliar a las personas afectadas por la catástrofe.

Los equipos de emergencia que están trabajando para contener las llamas y limpiar los escombros han recomendado a los ciudadanos a no asistir a los sitios que fueron arrasados por las llamas, para así no interrumpir las labores de limpieza. Frente a esta restricción, la adhesión a las campañas son la alternativa viable para ayudar a los damnificados.

Desafío Levantemos Chile

La fundación ha iniciado su labor en la zona afectada por los incendios forestales y se ha puesto una meta de recaudación de 5 mil millones de pesos (5,6 millones de dólares) para aportar en el proceso de reconstrucción. Los aportes se pueden entregar en el sitio web oficial de la entidad. Además, la transferencia bancaria se puede concretar con los siguientes datos: RUT: 65.943.320-6; Banco: Banco de Chile; Cuenta Corriente: 98027-07; Correo: info@desafiochile.cl.

Techo Chile

La organización, que desde hace casi tres décadas trabaja para terminar con los campamentos [barriadas informales] en Chile, ha iniciado la campaña Donde Chile nos necesita, que pretende asistir a las familias que perdieron sus hogares. Las donaciones se pueden concretar en la página web oficial de Techo Chile y con los datos bancarios: RUT: 65.533.130-1; Banco: BancoEstado; Cuenta Corriente 7030; Correo: emergencia.chile@techo.org

Hogar de Cristo

La fundación creada por el sacerdote y santo chileno Alberto Hurtado (1901-1952) ha anunciado la campaña Juntos en Acción, que busca reunir aportes para ayudar de forma directa a los afectados por la catástrofe. Los interesados pueden donar en la página oficial del Hogar de Cristo o a través de la cuenta corriente número 10675353 del Banco BCI, RUT 81.496.800-6.

Colegio Médico Veterinario

La entidad gremial que reúne a los médicos veterinarios del país sudamericano ha puesto en marcha su plan para asistir a los animales que han sido dañados por los efectos de las llamas. Desde la entidad han advertido que el operativo de asistencia será de largo aliento, debido a la gravedad y el tipo de lesiones sufridas por las diversas especies que habitan el lugar, por lo que requiere de una cantidad considerable de recursos. La asociación tiene una cuenta corriente [Banco: Banco Estado; Cuenta Corriente. N° 62900097382; Nombre: Colegio Médico Veterinario de Chile; Rut: 70.020.300-K; Mail: finanzas@colmevet.cl; Asunto: “Incendios 2026”] para entregar los aportes.

Municipalidades

Los municipios de Santiago de Chile han reaccionado con múltiples campañas para reunir elementos básicos para asistir a los damnificados. El municipio de Las Condes, en el sector oriente de la capital chilena, ha instalado dos centros de acopio [el edificio consistorial de Apoquindo 3400 y las oficinas de Decom en Apoquindo 0970] en donde se reciben bidones de agua, bebidas isotónicas, alimentos no perecibles, artículos de higiene personal, leche en polvo y pañales. La vecina comuna de Providencia ha habilitado dos puntos de acopio [Club Providencia, en Pocuro 2878; y el Centro Deportivo El Aguilucho, en Arzobispo Fuenzalida 2615]. Ñuñoa ha iniciado una campaña en favor de los municipios de Ránquil y Bulnes, con centro de acopio en instalaciones municipales como Casa Sur, el Edificio Consistorial, Seguridad Pública, HUB Ñuñoa y el Polideportivo Juan Moya Morales. El municipio de Maipú, en el sector poniente de la ciudad, ha abierto su teatro municipal para recibir solo tres tipo de elementos: agua embotellada, alimento no perecible y comida para perros.

Archivado En

_

