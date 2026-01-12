José Jerí, sobre la propuesta de un corredor humanitario de Kast: “Está descartada”

A dos meses de asumir el mando del Palacio de La Moneda, José Antonio Kast ha sufrido su primer revés oficial. El flamante presidente electo de Chile inició una gira por la región para tejer alianzas y allanar el camino de su principal propuesta de campaña: establecer un corredor humanitario para trasladar a los migrantes irregulares, de procedencia venezolana en su mayoría, hacia su país de origen. Tras reunirse con Javier Milei en Buenos Aires y con Daniel Noboa en Ecuador, Kast sostuvo una cita con José Jerí en Lima la semana pasada.

Por sus declaraciones y sus gestos en público, aparentemente el encuentro había sido favorable para los intereses chilenos. Aunque no hablaron puntualmente del corredor humanitario, trascendió que sellaron el pacto para desarrollar un gabinete binacional para afrontar la crisis fronteriza. No obstante, en una reciente entrevista para CNN en Español, José Jerí descartó de plano la posibilidad de abrir las puertas del Perú para concretar el plan de su futuro homólogo.

“Una de las primeras medidas que habíamos conversado como alternativa, como escenario, la hemos descartado, a propósito de nuestra conversación que hemos sostenido hace un par de días, que era eventualmente un corredor humanitario”, señaló. El sucesor de Dina Boluarte, que este domingo cumplirá 100 días en el poder, explicó que aceptar la entrada de cientos de miles de migrantes podría ahondar la crisis de inseguridad en la que está sumido el Perú.

“Yo no puedo permitir que ingresen de forma irregular migrantes a nuestro país. El problema de nuestro país, que se desencadena con el tema de la inseguridad, es justamente la migración irregular porque también vienen prácticas que han contaminado a nuestro país, eso también es una realidad plena”, agregó. El 2025 se consolidó como el año más sangriento en el Perú desde el 2017. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) se produjeron 2.236 homicidios a nivel nacional. Y las cifras podrían incrementarse cuando se complete el balance.

Como se documenta en el libro El Tren de Aragua y el crimen organizado en América Latina (Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico), en el mismo lapso de tiempo en que las denuncias por extorsión se multiplicaron casi siete veces —de 3220 en 2018 a 21831 en 2024—, la población de internos venezolanos en las cárceles peruanas se disparó de 48 a más de 4.000. Gestionar la diáspora venezolana ha sido un asunto complejo para los países de la región, quienes se han visto rebasados en su capacidad de control.

José Jerí, quien ha respaldado el bombardeo de los Estados Unidos a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, carece de un horizonte muy claro de qué pasos seguirá su Gobierno para facilitar el retorno de los venezolanos a su nación. “Esa medida (del posible corredor humanitario) está descartada y tenemos que ver con Cancillería qué método vamos a poder, en forma colectiva, para darles las facilidades para que los irregulares puedan volver a su país, una vez que se venga a recuperar el orden democrático en Venezuela y también exista la voluntad de parte de los que están acá”, dijo.

Diversos analistas políticos habían emitido pronunciamientos en contra de la iniciativa de José Antonio Kast. Cuestionaron el carácter “humanitario” del corredor, y advirtieron que es una medida para otro tipo de contextos, y que podría generar violaciones a los derechos humanos. Un sondeo de la encuestadora Plaza Pública Cadem reveló hace poco que apenas un 37% de chilenos considera que es “bastante probable” que el corredor funcione, otro 24% cree que es “algo probable” y un 31% opina que es “poco o nada probable”. Los incrédulos no estaban tan equivocados.

“Somos vecinos y no solamente tenemos que ser buenos vecinos, sino que somos vecinos estratégicos”, declaró el líder republicano chileno en Palacio de Gobierno, en Lima. Sin acuerdos explícitos, el corredor humanitario de Kast se complejiza y puede quedar solo en un anuncio. Lo cierto es que el republicano deberá pactar con el próximo mandatario del Perú, ya que la estancia de Jerí será efímera: entregará la banda presidencial el 28 de julio, después de nueve meses de gestión.