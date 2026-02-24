Interior destina a un puesto burocrático al comisario cesado por las coacciones a la denunciante del exjefe de la Policía

El comisario Óscar San Juan, relevado de sus funciones fulminantemente la semana pasada por las supuestas coacciones a la denunciante del caso que le ha costado el puesto al director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el también comisario José Ángel González, ha sido destinado a un puesto de gestión en la Comisaría General de Policía Científica, según ha adelantado Vozpópuli y ha confirmado EL PAÍS en fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska. San Juan, mano derecha del exjefe de la Policía, aparece citado en la querella en la que la agente denunciaba que este último le había agredido sexualmente por supuestamente haber intentado “comprar su silencio” a cambio de un destino laboral.

Tras conocerse los detalles de la denuncia, el ministerio cesó a este comisario de su cargo de asesor de la Dirección Adjunta Operativa y desde entonces permanecía sin destino. Fuentes de Interior detallan que esa situación no se podía prolongar en el tiempo ya que, en estos momentos, el alto mando no está imputado formalmente en la causa ―la víctima pedía al juez en la querella que se le citara como testigo únicamente― y, por tanto, tiene derecho a un puesto de su categoría, la de comisario. En concreto se le ha nombrado jefe de la Brigada de Coordinación Operativa de la Comisaría General de Policía Científica, donde mantiene la misma retribución económica que en su anterior puesto ya que este destino también está catalogado con el nivel 28 en la administración.

Fuentes del departamento de Grande-Marlaska admiten que la situación del comisario San Juan es compleja dentro de la Policía ya que, al no estar investigado, no se le puede suspender de empleo y sueldo. De hecho, hasta ahora la Dirección General de la Policía solo le ha abierto una información reservada (investigación interna) y no un expediente disciplinario, algo que se produciría si estuviera imputado formalmente por la justicia. “Él sigue siendo funcionario en activo y tiene derecho a que se le asigne un puesto de su categoría”, insisten estas fuentes para explicar que se le haya asignado otro destino rápidamente.

Según la querella, San Juan se encontraba comiendo con el entonces DAO cuando este telefoneó el 23 de abril de 2025 a la agente, entonces destinada en la comisaría de Coslada (Madrid), para que fuera a recogerle al restaurante en un vehículo sin distintivos policiales (conocidos como K o camuflados) y lo llevara a su domicilio oficial en Madrid. Fue en esta vivienda donde supuestamente se produjo aquel día la agresión sexual. El comisario ahora destinado en Policía Científica no vuelve a ser citado en la denuncia hasta que la víctima relata los hechos acaecidos en julio siguiente, cuando esta aprobó el curso de ascenso a inspectora.

La querellante asegura que el comisario San Juan la telefoneó entonces en varias ocasiones, aunque ella no respondió hasta el día 13 de ese mes. Fue en esa conversación en la que el alto mando supuestamente intentó “comprar su silencio” al ofrecer “textualmente” a la mujer que eligiese a “qué destino o puesto de trabajo” quería ir tras su ascenso y que, “cuando lo tuviese pensado, se lo mandase por WhatsApp”. Ella mantiene que le respondió: “Tú me llamas porque él te ha dicho que me llames”. El abogado de la víctima ha indicado que esa conversación fue grabada por ella y será aportada a la causa.

Tras conocerse públicamente el contenido de la querella y que en ella se citaba a San Juan, Interior decidió el pasado jueves cesarle en sus funciones. Su inmediato superior, el hasta entonces DAO, había dejado su puesto dos días antes, tan solo unas horas después de saltar el escándalo.