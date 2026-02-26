Albares pide comparecer en el Congreso para informar del tratado sobre Gibraltar

El ministro José Manuel Albares ha solicitado su comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para informar sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre la futura relación entre la UE y los Veintisiete tras el Brexit. En una breve declaración, Albares se ha felicitado por la publicación del texto del tratado, adelantado por EL PAÍS y publicado oficialmente este jueves, y ha subrayado que “España mantiene plenamente su posición sobre la soberanía, como recoge el tratado”, “que abre una nueva etapa para los más de 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar”. Antes de su firma, el tratado tiene que ser ratificado por el Consejo Europeo, la Eurocámara y el Parlamento británico. En cambio, al tratarse de un acuerdo entre Londres y Bruselas, no está previsto que se vote en el Congreso de Diputados, aunque sí lo hará la Asamblea gibraltareña.

El ministro ha remitido el texto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, a los alcaldes del Campo de Gibraltar, a los presidentes del Grupo Transfronterizo y de la Cámara de Comercio, los presidentes y los portavoces de los grupos parlamentarios en las comisiones de Exteriores del Congreso y el Senado. Albares acompaña el documento de una carta en la que recuerda las ocho reuniones que ha mantenido con las autoridades automáticas y locales para informarles del avance de la negociación, la última de ellas el pasado 13 de junio, tras alcanzarse el acuerdo político. Tras calificar de “histórico” el tratado, asegura que este “aportará importantes beneficios y generará seguridad y prosperidad para toda la región”. “El acuerdo garantiza la libre circulación de personas y mercancías, que beneficiará especialmente a los 15.000 trabajadores fronterizos”, además de corregir “desequilibrios en múltiples materias, como los impuestos indirectos y el medio ambiente”. Cuando entre en vigor, “desparecerá la Verja, el último muro de la Europa continental”, subraya.

En Londres, la oposición conservadora británica, que negoció el acuerdo sobre Gibraltar hasta que Keir Starmer sustituyó a Rishi Sunak en el 10 de Downing Street, ha aprovechado la publicación del texto del acuerdo sobre Gibraltar para poner el grito en el cielo. “Sabemos que el compromiso adquirido por el Partido Laborista de incluir cláusulas de protección de la soberanía ya se ha incumplido, pero además existen ahora serias dudas sobre los poderes que España y la UE podrán ejercitar y los límites que podrán imponer a los ciudadanos británicos que visiten Gibraltar”, ha dicho a la cadena GB News la portavoz de Exteriores de los tories, Priti Patel.

Los conservadores, que llevan meses presionando al primer ministro, mano a mano con el presidente estadounidense Donald Trump, por su intención de devolver a Mauricio el estratégico archipiélago de Chagos, en el océano Índico, reclaman que el texto sea debatido de inmediato en el Parlamento y arrojan sospechas sobre las concesiones otorgadas. Sugieren que el Gobierno laborista, “empeñado en reiniciar las relaciones con la UE y deshacer el Brexit”, estaría ocultando algo.