Alphabet sube su apuesta por los robots humanoides frente a Elon Musk

Optimus, el robot humanoide de Tesla, la compañía dirigida por Elon Musk, se encuentra con nuevos rivales, entre los que destaca Alphabet. La start-up Apptronik, compañía de robótica impulsada por inteligencia artificial (IA), ha cerrado una ronda de financiación Serie A de 935 millones de dólares (casi 800 millones de euros), que supone una valoración del total de la empresa de hasta 5.300 millones. La ronda ha contado con la participación de los accionistas actuales, entre los que se encuentran la citada Alphabet, Mercedes Benz, Peak6 y B Capital, junto a nuevos inversores como AT&T Ventures, John Deere y Qatar Investment Authority.

La relación de esta firma con la matriz de Google y YouTube viene de lejos. Apptronik tiene una alianza estratégica en la industria con Google DeepMind para construir la próxima generación de robots humanoides, impulsados ​​por Gemini Robotics.

La firma ha buscado el respaldo inversor, en un momento en el que este segmento está ampliando el interés de los grupos financieros. Apptronik ha explicado que la ronda de extensión de la Serie A se produce con una sobredemanda de 415 millones de dólares, lo que eleva el total a los citados 935 millones. Según la empresa, este escenario subraya “la sólida confianza de los inversores en la visión de Apptronik de robots con IA que apoyan a las personas en todos los aspectos de su vida”.

Con este nuevo capital, Apptronik intensificará la producción de su robot humanoide Apollo, y ampliará su red global de implementaciones comerciales y pilotos. Además, la inversión acelerará el tiempo de comercialización y permitirá a la empresa invertir en proyectos necesarios para resolver los casos de uso de sus clientes del sector minorista, manufacturero y logístico, incluyendo la construcción de instalaciones para el entrenamiento de robots y la recopilación de datos. La financiación, según la empresa, también impulsará la innovación continua en el diseño pionero de robots centrados en el ser humano de la empresa, allanando el camino para su nuevo y muy esperado robot que saldrá en 2026.

La start-up explica que Apollo está diseñado para colaborar de forma inteligente con los humanos, inicialmente en industrias críticas como la manufactura y la logística, con futuras aplicaciones en la salud, el hogar y más allá. “Apollo es la culminación de casi una década de desarrollo, basado en el extenso trabajo de Apptronik en 15 robots anteriores, incluyendo el robot Valkyrie de la Nasa”, dice la compañía, que surgió del Laboratorio de Robótica de la Universidad de Texas en Austin y que cuenta actualmente con casi 300 empleados.

Apptronik se ha aliado con la Nasa y Nvidia para desarrollar versiones de robots que rivalizan con el Tesla Optimus de Elon Musk. Según la empresa, el precio objetivo para estos robots es inferior al de un coche.

Frente a la competencia, Tesla ha situado entre sus líneas estratégicas el impulso de Optimus, su plataforma de robot humanoide, desarrollada para tareas de automatización, con la prioridad ahora de la fabricación a escala. En la conferencia con inversores y analistas que siguió a la presentación de los últimos resultados de Tesla, Elon Musk anunció el comienzo de la producción de robots Optimus a gran escala. “Este año será un año de gran inversión de capital, es deliberado, ya que estamos realizando grandes inversiones para un futuro épico, porque tienen mucho sentido”, dijo el magnate.

El directivo anunció la conversión de líneas de producción de algunos de sus modelos en una fábrica de Optimus con el objetivo producir a largo plazo un millón de unidades al año de robots Optimus.

En términos generales, las previsiones de algunos analistas sobre este sector son casi exuberantes. Según Goldman Sachs, el mercado global de robots humanoides podría alcanzar los 38.000 millones de dólares en 2035.

Con estas expectativas, las rondas de financiación en el ámbito de la robótica parecen haberse acelerado en los últimos tiempos. Entre las operaciones más destacadas figura la llevada a cabo por Figure AI que, en septiembre pasado, levantó más de 1.000 millones de dólares en una ronda Serie C, con una valoración de 39.000 millones, 15 veces el valor establecido en febrero de 2024. La operación contó con la participación de Parkway Venture Capital, Nvidia, Brookfield Asset Management, Intel Capital, LG Technology Ventures, Salesforce, T-Mobile Ventures y Qualcomm Ventures.

La alemana Neura Robotics está en proceso para cerrar una ronda de financiación de 1.200 millones de dólares, con una valoración de entre 8.000 y 10.000 millones. La firma, que ya captó 120 millones a principios de 2025, podría contar con el apoyo de Tether. Los planes de Neura pasan por la fabricación de cinco millones de robots hasta 2030, inicialmente para uso industrial con la intención posterior de llegar a los consumidores.

También 1X Technologies, que cerró en enero de 2024 una ronda de 100 millones de dólares con EQT, Samsung Next, OpenAI Startup Fund y Tiger Global, apunta a una nueva ronda de 1.000 millones, con una valoración de 10.000 millones.

Entre las empresas del sector cotizadas, Richtech Robotics cerró a final de enero una colocación de nuevas acciones por más de 38 millones de dólares. Estas compañías, entre las que también figuran Serve Robotics y Symbotic, han vivido un último año de montaña rusa en Bolsa, alternando fuertes subidas con duras bajadas.