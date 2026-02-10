La IA fuerza a la ‘big tech’ a disparar el gasto en I+D hasta cotas históricas

El desarrollo de nuevos productos y servicios, con especial influencia de la inteligencia artificial (IA), ha forzado a las big tech a disparar el gasto en investigación y desarrollo (I+D) durante el último año, hasta alcanzar cifras históricas. Unas partidas que, igualmente, han impactado en el incremento global de los costes. Y todo, en un entorno en el que las grandes empresas tecnológicas ya han comprometido para 2026 una inversión de más de 600.000 millones de dólares (medio billón de euros) en nuevas infraestructuras de IA.

Así, Alphabet disparó el gasto en I+D un 24% en 2025, hasta 61.087 millones de dólares (unos 51.350 millones de euros). En el cuarto trimestre, estas partidas alcanzaron los 18.572 millones, un 42% más. En este escenario, los costes totales de la matriz de Google y YouTube subieron un 15% en el conjunto del ejercicio, hasta 273.797 millones. En el cuarto trimestre, Alphabet reconoció una carga de 2.100 millones por compensaciones a los empleados de Waymo, filial de coches autónomos, que se contabilizó en los gastos de I+D.

En la conferencia con analistas que siguió a la presentación de las cuentas trimestrales, Sundar Pichai, CEO de Alphabet, destacó el lanzamiento de Gemini 3, que endurece la competencia con el ChatGPT de OpenAI; el desarrollo de los TPU de la empresa para los centros de datos que aspiran a competir con los GPU de Nvidia; la compra de Intersect, para reforzar las soluciones de infraestructuras de energía para centros de datos, además de las nuevas herramientas de IA para texto e imágenes.

Meta, por su parte, incrementó su gasto en I+D casi un 31%, hasta 57.372 millones de dólares, en 2025. En el cuarto trimestre, estas partidas se dispararon más de un 40%, hasta 17.136 millones. Los costes totales de la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp aumentaron casi un 24% en el año, hasta superar los 117.690 millones.

En sus explicaciones a analistas tras presentar las cuentas, su CEO, Mark Zuckerberg, defendió que los proyectos a largo plazo generarán dividendos en ese futuro, añadiendo que la empresa está incorporando avances de la investigación en la IA. El directivo anunció que la empresa está desarrollando nuevos servicios, indicando que la IA permitirá muchas experiencias nuevas. Zuckerberg dijo que Meta ya está viendo 13 optimizaciones de los sistemas de recomendación a medida que incorpora nuevas mejoras y avances en la investigación de la IA.

A su vez, Apple registró un gasto en I+D de 10.887 millones de dólares en su primer trimestre fiscal, concluido a finales de diciembre, un 31% más. En el ejercicio que terminó en septiembre pasado, la compañía de la manzana superó los 34.550 millones de dólares, un 10% más. En septiembre, Apple lanzó su “mejor línea de iPhone”, incluyendo el iPhone 17, el iPhone 17 Pro y Pro Max, y el iPhone Air.

Amazon no desglosa el gasto en I+D, y lo incluye en la partida de gastos de tecnología e infraestructura. Esta se disparó un 22,5% en 2025, hasta alcanzar los 108.521 millones de dólares. “Estos costes reflejan las inversiones que realizamos para ofrecer una amplia variedad de productos y servicios a nuestros clientes, incluyendo los gastos relacionados con iniciativas para desarrollar e implementar software y dispositivos electrónicos innovadores y eficientes, así como el desarrollo de una red satelital para servicios globales de banda ancha y vehículos autónomos para servicios de transporte”, dice Amazon en su informe financiero anual.

Por su parte, Microsoft registró un gasto en I+D en su primer semestre fiscal de 16.650 millones de dólares, un 7,7% más, alcanzando los 8.504 millones en el periodo entre octubre y diciembre. La empresa señaló que sus costes operativos totales aumentaron un 5% en el trimestre, hasta 17.000 millones de dólares como consecuencia de la inversión en I+D en capacidad computacional, la captación de nuevo talento en el área de IA y cargos por deterioro en el área de videojuegos.

Nvidia, que presentará sus resultados anuales a final de febrero, disparó su gasto en I+D un 41% en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, hasta 12.985 millones de dólares. Un periodo en el que la empresa que dirige Jensen Huang anunció múltiples acuerdos con start-ups del entorno de la IA como Anthropic, Mistral, OpenAI, Reflection, Safe Superintelligence, Thinking Machines Lab y xAI, la firma impulsada por Elon Musk.