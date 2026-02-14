Un San Valentín muy colombiano: más de 1.300 millones de flores llegan a Estados Unidos desde el país sudamericano

Colombia exporta más de 60.000 toneladas de flores cada año, el 30% se envía para las festividades de Amor y Amistad y el Día de la Madre

Más de 1.300 millones de flores provenientes de Colombia han llegado a Estados Unidos para la celebración de San Valentín, este sábado 14 de febrero. De todas las flores que exporta el país sudamericano al año, más de 60.000 toneladas, el 30% se envía a suelo estadounidense para las festividades del Amor y la Amistad y el Día de la Madre, según ha dicho a CNN Diogo Elías, CEO de la aerolínea colombiana Avianca Cargo. Las florecillas que más se exportan son las rosas, los claveles y los crisantemos.

Colombia, después de Países Bajos, es la segunda nación que más flores exporta en el mundo. Sus principales mercados son Estados Unidos y Canadá, en Norteamérica; Japón en Asia y Reino Unido en Europa, en ese orden. En total, 99 países reciben flores colombianas cada año.

Antioquia y Cundinamarca son las regiones en Colombia que concentran la mayor cantidad de hectáreas de sembradio de flores. De acuerdo con una publicación de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Antioquia cuenta con unas 2.850 hectáreas, que se traduce en el 27% de los sembradíos colombianos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) afirma que el 88% de las flores entran al país a través del Aeropuerto Internacional de Miami; el resto lo hace por el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y el cruce fronterizo cercano a San Diego.

Para que estas lleguen frescas después de recorrer más de 2.000 kilómetros aéreos entre sitio y sitio, las aerolíneas cuentan con flotillas de aviones a los que se les ha integrado un gran almacén con refrigeración. Una vez en territorio estadounidense, los camiones que salen desde Florida o California a distintos lugares de Estados Unidos poseen bodegas refrigerantes similares.

Daniel García-Peña regala flores colombianas cerca del Capitolio, en Washington, el 11 de febrero. Octavio Guzmán (EFE)

Daniel García Peña, embajador colombiano en Estados Unidos, ha enviado esta semana ramos a las 535 oficinas legislativas del Congreso estadounidense, ubicado dentro del Capitolio, para destacar la importancia de la floricultura colombiana en territorio norteamericano, con motivo de San Valentín.

El gesto llega después del encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente estadounidense, Donald Trump, a inicios de febrero, tras semanas de cruces verbales y amenazas. Sin embargo, algunos de los regalos no llegaron a su destino, ya que los congresistas tienen prohibido recibir este tipo de detalles dentro de las instalaciones, según las autoridades, las cuales enviaron un correo electrónico a los congresistas. “Si ha recibido una entrega inesperada de flores, le recomendamos llamar al Centro de Mando de la Policía del Capitolio para coordinar la recolección y eliminación de estas”.

La embajada colombiana emitió un comunicado para aclarar el motivo de los regalos. Aseguran que en el Senado, más del 90% de las oficinas recibieron los presentes. “Las manifestaciones públicas de reconocimiento y los agradecimientos recibidos por parte de numerosos legisladores reflejan que el gesto fue recibido en el espíritu de amistad con el que fue ofrecido”, se lee.

Otro de los países a los que llegan las flores colombianas es España. En Madrid, los claveles tienen un significado profundo en la sociedad. “Rojos son los colores de la comunidad, rojos eran hasta hace no mucho los autobuses que recorrían la ciudad de punta a punta, y rojos son algunos de los claveles que llevan las chulapas por San Isidro”, reportaba EL PAÍS en 2025. “Los claveles suelen llegar sobre todo de Murcia y de Colombia. “Personalmente, yo solo trabajo con los colombianos. Son más duros, su tallo es más flexible y su flor es más duradera, lo que es fundamental en Madrid, donde hace mucho frío o mucho calor”, dijo a este diario Jorge Guerra, un florista de 62, de origen peruano, que lleva 30 años en el oficio.

Las 1.300 millones de flores exportadas este año han batido el récord de 2025, cuando ingresaron alrededor de 940 millones. Aunque los números son altos, para la industria exportadora de flores no todo es color de rosa. En abril, Estados Unidos impuso aranceles del 10% a Colombia, lo que ha encarecido los precios casi al triple. “El año pasado, un arreglo de 12 rosas costaba unos 75 dólares; ahora vale 150”, ha dicho una vendedora en Florida a la cadena internacional France 24. El amor cuesta caro.