El Mobile acogerá a empresas de Israel pese la ruptura de relaciones con el Ayuntamiento de Barcelona

El choque diplomático entre Israel y España no tendrá, por ahora, consecuencias visibles en la próxima edición del Mobile World Congress (MWC), que se celebrará del 2 al 5 de marzo en el recinto Gran Via de Fira en L’Hospitalet de Llobregat, ocupando un puesto en el pabellón cinco. Pese a las amenazas de boicot lanzadas por el Gobierno israelí el pasado otoño y la ruptura de relaciones del Ayuntamiento de Barcelona, la organización mantiene la participación de empresas del país y, por primera vez, contará también con la presencia de 11 compañías tecnológicas palestinas. La feria, que cumple 20 años como un importante motor económico, volverá a convertir la capital catalana en epicentro mundial del sector. “Tendremos empresas israelíes y palestinas por primera vez juntas en el MWC”, celebró en enero John Hoffman, consejero delegado de la GSMA, la patronal mundial de las telecomunicaciones que organiza el congreso. Sin embargo, la incomodidad con la presencia de empresas israelíes ha movilizado a un grupo de trabajadores del congreso.

La dimensión política del evento sigue moviendo discusiones previas al inicio del congreso. El desencuentro con Israel se remonta a septiembre, cuando el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, llamó al resto del ejecutivo a boicotearlo. El malestar empezó después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendiera nueve medidas de sanciones al Estado judío, en el marco de la ofensiva en Gaza. La advertencia no se ha traducido, de momento, en una retirada formal del ecosistema empresarial israelí del evento y el stand cinco de la Fira ya se prepara para la llegada de representantes del país. Bajo el nuevo nombre de Israel Export Institute se estima que más de 30 empresas israelís participarán del evento.

Por ello, un grupo de trabajadores de distintos sectores - como técnicos de sonido, de luz y del catrín- del MWC ha denunciado, en un comunicado, la presencia institucional vinculada al Estado judío. Según han afirmado, esta participación “contradice los compromisos adoptados por el Parlament de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona de no acoger pabellones israelíes ni mantener relaciones oficiales con su Gobierno.”

“Es una manera de blanquear la situación. Han cambiado el nombre del stand pero sabemos que sigue con apoyo del Gobierno de Netanyahu.“, ha afirmado una de las trabajadoras, que prefiere no identificarse. Los trabajadores se suman a otras entidades que critican la presencia de empresas israelíes en el MWC y cuestiona el papel de las administraciones públicas que respaldan el congreso. Sus portavoces también vinculan la feria con vulneraciones de derechos humanos ”asociadas tanto al conflicto en Oriente Próximo como a la extracción de minerales en países como Sudán o Guinea Bissau."

En paralelo, el congreso también acogerá bajo el paraguas de la Asociación Palestina de Empresas de Tecnología de la Información a 11 organizaciones tecnológicas palestinas, procedentes de Gaza y Cisjordania. La asociación actúa como plataforma representativa de un sector que reivindica su capacidad innovadora pese a las restricciones derivadas del conflicto y la ocupación. Entre las firmas israelíes confirmadas figuran compañías especializadas en ciberseguridad e infraestructuras de red como DeepKeep que desarrolla soluciones de seguridad para sistemas de inteligencia artificial o DriveNets, por su parte, que impulsa redes de telecomunicaciones basadas en software y arquitectura en la nube para grandes operadores.