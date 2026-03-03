El PP se hace con la presidencia de las Cortes de Aragón sin el apoyo de Vox

Primer examen para medir el grado de entendimiento de PP y Vox en Aragón tras las elecciones autonómicas. Y las posiciones siguen alejadas. Casi un mes después de los comicios, el Partido Popular se ha hecho este martes con la presidencia de la Mesa de las Cortes de Aragón por mayoría simple y sin el apoyo de Vox, que ha votado en blanco junto con Aragón Existe. La votación ha tenido lugar hace unos minutos durante la sesión de constitución de la Cámara autonómica, donde la principal incógnita era precisamente quién ocuparía la silla de mando del Parlamento.

La sesión de constitución ha comenzado este martes a las 11.00 en el Palacio de la Aljafería, donde la XII legislatura ha echado a andar con la jura o promesa de sus 67 diputados aragoneses. En la Cámara regional, el PP ha presentado a su diputada María Navarro como candidata a la presidencia de las Cortes de Aragón. Mientras que Vox no ha registrado ningún aspirante, pero ha votado en blanco. De esa forma, Navarro ha sido designada con los 26 votos de PP frente a los 25 de los logrados por el candidato del PSOE, Fernando Sabés, que ha aglutinado las papeletas de los partidos de izquierdas. Ha habido otras 16 en blanco, las 14 de Vox y 2 de Aragón Existe.

En 2023, y previo al acuerdo de coalición durante el primer mandato de Azcón, fue Vox quien se hizo con la presidencia de la Mesa con el apoyo del PP. El Partido Popular lo justificó entonces bajo el argumento de la “tradición parlamentaria”, ya que la formación de Abascal había sido el tercer partido más votado. Casi dos meses después pactaron el Ejecutivo. En esta ocasión, los ultras no han presentado candidato ni a la presidencia de la Cámara ni tampoco a las vicepresidencias ni a las secretarías. Lo que ha impedido además a los populares hacer ningún gesto con ellos al cederle alguno de sus puestos. La vicepresidencia primera ha recaído en Fernando Ledesma, del PP, con 26 votos a favor; y en Fernando Sabés, del PSOE, con 18.

Ese paso les sirve para reforzar el argumento que Abascal lleva días reivindicando: no buscan “sillones” para dar su apoyo a los gobiernos territoriales del PP en juego, sino que pretenden, alegan, el cambio de políticas concretas. Y en cuyas negociaciones se ha implicado Génova directamente tras las dificultades alumbradas en Extremadura. “Estuvimos abiertos a que Vox tuviera presencia en el órgano de gobierno de la Cámara autonómica, pero el ritmo de las negociaciones para la investidura no ha permitido alcanzar aún ningún acuerdo concreto para dotar de estabilidad a un futuro Gobierno de Aragón”, han lamentado fuentes de la dirección del PP en un comunicado tras la votación.

PP y Vox tienen ahora en Aragón hasta el 3 de mayo como límite para sellar un acuerdo de Gobierno y no repetir elecciones. A diferencia de Extremadura, la buena sintonía entre Azcón y Abascal apunta a que habrá entendimiento, aunque no de momento. Pues el escollo es la cita de elecciones de Castilla y León del 15 de mayo, ya que a Vox no le interesa cerrar un pacto antes de que se abran las urnas en la comunidad vecina.

Sin el PAR ni Podemos

Las nuevas Cortes de Aragón de la XII legislatura tienen como principal novedad que, por primera vez, no habrá diputado del Partido Aragonesista (PAR) sentado entre los 67 diputados del Palacio de la Aljafería. Tampoco estará Podemos después de una década. Como líder de la oposición ejercerá la exportavoz del Gobierno Pilar Alegría en un grupo que iguala el peor resultado de los socialistas en Aragón con 18 diputados.