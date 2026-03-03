Inicia la credencialización del Servicio Universal de Salud en México: fechas, requisitos y alcance nacional

El Gobierno implementa un proceso para garantizar el acceso universal, digitalizar expedientes y mejorar la atención médica en el sector público

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado a conocer el inicio del proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, que se lleva a cabo del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026. El programa tiene como objetivo garantizar el acceso a los servicios de salud pública en todo el territorio nacional mediante la emisión de una credencial única para la población.

La presidenta ha dicho que la meta es que toda la población cuente con esta identificación para acceder de manera más eficiente a los servicios de salud del sector público. Esto incluye a hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS Bienestar y los servicios médicos de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.

Objetivo y beneficios de la credencial

Con esta credencial se pretende facilitar el acceso a la salud mediante un sistema digitalizado. A través de un código QR, los usuarios podrán consultar su estatus como derechohabientes, identificar la unidad médica que les corresponde, acceder a su expediente clínico electrónico, estudios, citas, recetas, entre otros servicios digitales.

El proyecto cuenta con una inversión de 3.500 millones de pesos. Estos recursos se destinarán a la instalación de más de 2.000 módulos de atención y 9.000 estaciones para la toma de datos e impresión de las credenciales. De acuerdo con lo informado por el Gobierno de México, los servidores de la nación se desplegarán en los 32 Estados para atender a la población.

Las fechas de inicio por entidad

El proceso de credencialización comenzó el 2 de marzo en Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

A partir del 23 de marzo, el proceso iniciará en Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.

Requisitos y proceso de registro

El registro se lleva a cabo de lunes a sábado, en un horario de 9.00 a 17.00. Para los menores de edad, se deberá presentar acta de nacimiento con CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial del padre, madre o tutor con CURP. En el caso de personas mayores de edad, será necesario contar con identificación oficial con fotografía y CURP, así como comprobante de domicilio.

El procedimiento incluye la revisión de documentos, firma de consentimiento, registro de contacto, toma de fotografía y huellas dactilares. Una vez completado el trámite, la credencial impresa podrá recogerse seis semanas después, tras recibir una notificación vía SMS o llamada telefónica.

Una versión digital y la modernización del sistema

Además de la credencial física, se contará con una versión digital disponible en la App MX a partir del mes de abril. Esta incluirá los mismos datos que la versión impresa, así como información sobre la clínica asignada o la institución establecida para la atención. La credencial contiene los siguientes datos:

Nombre, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad

Dos códigos QR que permiten validar derechohabiencia y cotejar cuál es la unidad de salud más cercana

Información sobre donación de órganos y tipo de sangre

