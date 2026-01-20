Ir al contenido
México
CREDENCIAL DEL SERVICIO UNIVERSAL DE SALUD

Credencial del Servicio Universal de Salud: registro, fechas y documentos necesarios para realizar el trámite

La identificación, disponible a partir de marzo, será necesaria para recibir atención médica e integra un expediente clínico compartido entre las instituciones de salud del Gobierno federal

México -
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha dado a conocer los detalles de la nueva credencial de salud, una identificación que, en el papel, garantizará recibir atención médica en cualquier institución de sanidad pública del país. Se trata del último movimiento del Gobierno federal dirigido a la creación de un sistema universal de salud, el ambicioso plan para centralizar la atención médica ofrecida por el Estado impulsado desde la gestión de López Obrador y ampliar la cobertura a los 50 millones de mexicanos que carecen de seguridad social.

Registro para la credencial del Servicio Universal de Salud

El registro arranca el próximo 2 de marzo y se mantendrá durante todo el año. La apuesta del Gobierno de Sheinbaum es empadronar a los más de 134 millones de mexicanos sin importar su derechohabiencia y al mismo tiempo, iniciar con la digitalización y el intercambio de información relativa a expedientes clínicos de pacientes entre IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, las tres instituciones principales que componen la infraestructura de salud del Gobierno federal.

De acuerdo con Ariadna Montiel Reyes, Secretaria de Bienestar, la primera fase del registro comenzará a principios de marzo para 14 entidades, mientras que en el resto de Estados que firmaron el acuerdo para centralizar la atención médica el trámite iniciará a partir del 23 de marzo.

  • 2 de marzo: Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas
  • 23 de marzo: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz

Documentos necesarios

Para hacer el registro, es necesario presentar una identificación oficial con fotografía y CURP, además de comprobante de domicilio. En el caso de menores de edad, basta con presentar un acta de nacimiento con CURP, comprobante de domicilio y una identificación oficial del padre, madre o tutor con CURP.

Calendario de registro

El Gobierno ha presentado un calendario de registro de marzo a diciembre que determina la fecha para realizar el trámite en orden alfabético, de acuerdo con la primera letra del apellido. La ubicación de los módulos se publicará antes del arranque de los registros y darán servicio de lunes a sábado, en un horario de 09.00 de la mañana a 17.00 horas.

Marzo 2026

LETRA INICIAL DEL PRIMER APELLIDODÍAFECHA
A, BLunes2, 30
CMartes3, 17,31
D, E, FMiércoles4,18
GJueves5,19
H, I, J, KViernes6, 20
Rezagados A-KSábado7, 21
MLunes9, 23
N, Ñ, O, P, QMartes10, 24
RMiércoles11, 25
S, T, UJueves12, 26
V, W, X, Y, ZViernes13, 27
Rezagados M-ZSábado14, 28

Sobre la firma

Es editor SEO en EL PAÍS México y América. Antes en National Geographic en español, Architectural Digest y Muy Interesante. Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
