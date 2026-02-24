La huelga impacta en el servicio de Ferrocarrils de la Generalitat y amenaza a la movilidad del Mobile

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) han conseguido -en el primer día de huelga, reclamando más seguridad- impactar en el servicio de Ferrocarriles de la Generalitat, conseguir que otros sindicatos se sumen a otros días de protestas y amenazar con comprometer la movilidad la próxima semana en el Mobile World Congress.

Después de conseguir presionar y hacerse indispensables en las negociaciones del traspaso de Rodalies y en la crisis abierta tras el accidente de Gelida, Semaf ha decidido llevar la reivindicación laboral a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y ha convocado cinco días de huelga (el 24 y 25 de febrero y el 2,3 y 4 de marzo coincidiendo con el Mobile).

Este martes, ha sido el primer día de huelga y la demanda de usuarios ha caído hasta 9,2%, según asegura la compañía. FGC mantiene que solo ha habido un seguimiento del 8,74%, pero, al tratarse de maquinistas, la afectación ha sido grande. FGC ha detallado que la caída de demanda en las líneas Barcelona-Vallès ha sido del 8,7% y, en las Llobregat-Anoia, del 10,5 %.

En la actualidad, el comité de empresa de FGC está compuesto por 23 miembros: 11 de UGT, seis de CCOO, tres de Semaf, dos de Alferro y uno de CGT. Solo Semaf mantiene las huelgas y ello provocó “sorpresa” en la empresa, al tratarse de un sindicato minoritario. De hecho, representantes de UGT denunciaron a EL PAÍS una cierta instrumentalización del sindicato, aprovechando la crisis de Rodalies para, de alguna manera, desprestigiar a FGC.

Javier Bleda, secretario de ferrocarriles autonómicos del Semaf, mantiene que en los últimos tres años ha habido diferentes accidentes en FGC “en los que se ha culpabilizado, sancionado y echado a los maquinistas”. Bleda -que también representa sindicalmente a los maquinistas de Valencia y Bilbao- sostiene que la red de FGC no ha ni mejorado ni corregido las anomalías que llevan años denunciando. “Nos dicen que no tenemos legitimidad pero nosotros solo representamos a los maquinistas. Somos los maquinistas los que vamos a la huelga porque hay un problema de seguridad que nos afecta muchísimo”, denuncia.

Pero Semaf no está solo en esta huelgas. El sindicato CCOO presentó el pasado un comunicado de paro en FGC para los días 2, 3 y 4 de marzo, coincidiendo con la protesta de Semaf y, sobre todo, con el MWC. CCOO motiva sus protestas en la negociación de convenio y en “el incumplimiento” de los acuerdos alcanzados entre el sindicato y la empresa. La huelga convocada por CCOO es de toda la jornada el día 2 de marzo, pero los días 3 y 4 sobre será de 2:00 a 10:00 y de 14:00 a 18:00.

El próximo noviembre hay elecciones sindicales en FGC.