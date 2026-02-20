Ir al contenido
Cataluña
FGC

Los maquinistas anuncian cinco jornadas de huelga en Ferrocarrils de la Generalitat

Con el servicio de Rodalies aun muy afectado por las incidencias, el sindicato Semaf convoca un paro en FGC

Los maquinistas anuncian jornadas de huelga en FGC.Carles Ribas
El País
El País
Barcelona -
El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) ha convocado una huelga en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) para los días 24 y 25 de febrero, y 2, 3 y 4 de marzo. Semaf tiene una representación minoritaria del 13% en FGC, según ha informado Europa Press.

La convocatoria de huelga se produce cuando el servicio de Rodalies Renfe sigue afectado por un funcionamiento deficiente y con una afectación para la movilidad en Cataluña. Ante este anuncio, FGC ofrecerá esos días el servicio de trenes cumpliendo lo que dicte el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, y que se comunicará puntualmente por sus canales habituales de comunicación, según ha informado la compañía en un comunicado este viernes.

Durante esas cinco jornadas, los usuarios podrán seguir la información actualizada del servicio a través del perfil de X de FGC, en cuya web y aplicación para móviles se informará de las posibles alteraciones en la circulación de los trenes.

En respuesta a esta convocatoria de huelga, FGC ha transmitido su “sorpresa”, alegando que Semaf “tiene una representación minoritaria, del 13%, dentro del Comité de Empresa”.

La empresa ha destacado que “nunca antes” se ha hecho llegar a la dirección de la empresa ninguna de estas propuestas en el marco del Comité de Seguridad en la Circulación, ni directamente ni como comunicado.

