Las protestas de maquinistas de Rodalies contagian a Ferrocarriles de la Generalitat

Rodalies continúa sin ver salida a la crisis ferroviaria abierta el pasado 20 de enero. El accidente mortal de Gelida ha hecho aflorar un servicio muy deficiente, agravado por desprendimientos e incidencias constantes en la líneas. Los maquinistas consiguieron hacerse fuertes y paralizaron el tráfico de trenes, reivindicando seguridad y consiguieron mejoras e -incluso- promesas del Ministerio de Transportes. El principal sindicato – Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf)- consiguió colarse en las negociaciones de Renfe y dejar claro que, sin el visto bueno de los conductores de tren, no es posible el servicio ferroviario en Rodalies. Ahora, el Semaf ha decidido llevar su reivindicación laboral a la otra red de movilidad ferroviaria: Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Han convocado cinco días de huelga (el 24 y 25 de febrero y el 2,3 y 4 de marzo coincidiendo con el Mobile World Congress).

El motivo que ha llevado a los maquinistas a la huelga es exigir “mejoras en la seguridad”. De hecho, el sindicato replica las reivindicaciones que reclamaban en Rodalies pero, con una diferencia sustancial: Semaf en FGC solo tiene tres representantes sindicales en un comité de empresa de 23.

FGC se mostró, el viernes, sorprendida por la convocatoria de huelga. La empresa argumentaba que Semaf solo tiene un 13% de representación y “nunca” habían recibido propuestas de mejora de la seguridad de los representantes de este sindicato. El Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat ya ha establecido servicios mínimos de entre el 33% y el 66% durante las jornadas de huelga convocadas para los días 24 y 25 de febrero y 2, 3 y 4 de marzo. En concreto, durante las franjas consideradas de hora punta —de 6.00 a 9.00 y de 16.00 a 18.00 horas— deberán circular el 50% de los trenes los días 24 y 25 de febrero y el 66% los días 2, 3 y 4 de marzo. En el resto de franjas afectadas por los paros, el servicio se reducirá al 25% en las dos primeras jornadas y al 33% en las tres últimas.

¿Qué hay detrás de la huelga de FGC? La plantilla de Ferrocarriles tiene 2.142 trabajadores de los que 463 son maquinistas. El comité de empresa de FGC está compuesto por 23 miembros: 11 de UGT, seis de CCOO, tres de Semaf, dos de Alferro y uno de CGT. Juan Redondo es uno de los miembros del sindicato mayoritario, UGT. “Es curioso porque el Semaf fue el único sindicato que desconvocó la última huelga de Renfe tras llegar a un acuerdo con el Ministerio. Lo único que está claro es que en FGC tenemos, en noviembre, elecciones sindicales y parece que algunos quieren hacer campaña muy pronto”, ha criticado Redondo. “Está huelga no sé si la han impuesto los de Semaf de Madrid y, no sé, si pretenden así desprestigiar a FGC. No creo que en ferrocarriles haya problemas de seguridad. Además, tenemos un comité de seguridad que se reúne ordinariamente cada dos meses y extraordinariamente siempre que se pide”, defiende. El sindicalista de UGT mantiene que al resto de sindicatos les ha “chocado” la decisión de Semaf pero dan libertad a sus afiliados a acogerse a la huelga.

El caso de CCOO es diferente. El sindicato ha decidido convocar, también, una huelga el 2, 3 y 4 de marzo coincidiendo con el Mobile Wold Congress. EL PAÍS ha tenido acceso a uno de los mensajes que ha enviado el sindicato a los trabajadores de FGC. En ella critican al Semaf. “La huelga convocada por el Smaf nos pilló por sorpresa porque no fue comunicada al resto de secciones sindicales imposibilitando la opción de sumar fuerzas”, advierte el comunicado. Acusan al Semaf de representar solo a los maquinistas de la empresa e informan que se reunieron con el resto de sindicatos para unirse a la huelga. El resto de formaciones consideraron que “no era el momento”. Por el contrario, CCOO considera: “Tenemos claro que es el momento”. El sindicato ha convocado una huelga para los tres días de MWC denunciando incumplimientos del convenio, plazas sin cubrir, pidiendo seguridad… La huelga convocada por CCOO es de toda la jornada el día 2 de marzo pero los días 3 y 4 sobre será de 2:00 a 10:00 y de 14:00 a 18:00

La mayoría del resto de sindicatos no quieren pronunciarse sobre la huelga y denuncia que el Semaf realiza esta protestas en FGC para “presionar en Rodalies”. EL PAÍS ha intentado contactar en varias ocasiones con el Semaf sin conseguirlo.