Lotería del Niño: ¿cuánto se lleva Hacienda en este sorteo y qué premios tributan este año?

En el sorteo del Niño, que se celebra, como cada año, el 6 de enero, día de los Reyes Magos, Hacienda se llevará 21,45 millones, según datos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Estos ingresos para las arcas públicas se darían siempre y cuando se vendan todos los décimos del primer y segundo premio. Y supondría casi dos millones más de lo ingresado por el mismo sorteo de lotería del pasado año, ya que se han puesto a la venta cinco series más.

Se trata del segundo sorteo en importancia de la Lotería Nacional. El sorteo repartirá 770 millones de euros en premios, al igual que el año pasado. Sólo tributan los dos primeros premios, de 200.000 y 75.000 euros por décimo, que pagarán el 20% de la parte que exceda de los 40.000 euros exentos. Por tanto, la Agencia Tributaria recibe 32.000 euros de cada décimo ganador del primer premio del sorteo del Niño y 7.000 euros de cada segundo premio. Los afortunados con el tercer premio recibirán los 25.000 euros íntegros.

Gestha señala que los agraciados que compartan un décimo premiado con más de 40.000 euros tendrán que identificarse ante Hacienda, así como la parte correspondiente a su participación, por lo que todos ellos soportarán la parte proporcional del gravamen, ya que este se exige sobre la cuantía del premio que supere los 40.000 euros al décimo, siendo indiferente la parte del premio que reciba cada participación, incluso si la parte del premio de esa participación es menor de 40.000 euros.

Los técnicos de Hacienda de Gestha reiteran su petición al Gobierno para que reponga el mínimo exento de los premios de Loterías estatal y autonómicas, ONCE y Cruz Roja a los primeros 2.500 euros que estuvo vigente entre 2013 y el 4 de julio de 2018. Según Gestha, no tiene sentido que no tribute una ganancia del azar de 40.000 euros y, en cambio, sí tribute una prestación por desempleo o una subvención de 1.000 euros. Con esta propuesta, el gravamen de loterías podría recaudar adicionalmente 10,7 millones de euros, un tercio más en este sorteo.

Los premios no tienen ningún impacto en el IRPF de los beneficiarios, quienes sólo añaden en su declaración los rendimientos que se genere con el dinero conseguido, como los intereses bancarios. Tampoco les afectan para pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio, ya que la cuantía del premio no se incluye en la base del IRPF, aunque sí habría que incluirlo en el Impuesto sobre Patrimonio si se supera el mínimo autonómico para presentarlo. En cambio, las sociedades deben incluir el importe íntegro del premio entre los ingresos extraordinarios del ejercicio, y deducen la retención del gravamen de loterías.

Más premios de Lotería en Fundaciones y Asociaciones

Los técnicos de Gestha destacan en una nota que en 2024 se produjo un fuerte repunte de los premios grandes obtenidos por sociedades, fundaciones y asociaciones, que se han multiplicado por más de 43, lo que contrasta con las caídas registradas en 2021 y 2023. También se han multiplicado por más de 14 los premios mayores obtenidos por no residentes, quienes no tendrán que declararlos al soportar la retención.

Más información El sesgo de disponibilidad y la infructuosa ilusión de ganar un premio de lotería

En esta línea, los técnicos de Hacienda han insistido en que les autoricen a iniciar las investigaciones tributarias y por blanqueo de capitales de los 243,7 millones pagados a las entidades jurídicas por premios de más de 40.000 euros entre 2021 y 2024, no prescritos, así como realizar un análisis de los 246,7 millones de premios grandes de 2024 pagados a no residentes. De enero a noviembre de 2025, las entidades jurídicas cobraron más de una quinta parte de los premios grandes, la práctica totalidad corresponden a los tres primeros premios del sorteo de navidad de 2024.

En el caso de la Lotería de Navidad, los cálculos del ingreso de Hacienda por el sorteo rondan los 180 millones.