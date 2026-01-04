El sorteo del Niño reparte el día de Reyes 770 millones tras unas agitadas navidades con el Gordo en Villamanín

Una administración de Lotería de La Pola de Gordón, donde se emitieron décimos ganadores de El Gordo.

El Sorteo Extraordinario del Niño, este martes, Día de Reyes, pondrá el colofón a unas agitadas fiestas navideñas en cuanto a la lotería se refiere, por el conflicto del Gordo en el pequeño pueblo de Villamanín, donde tras la alegría de la lluvia de millones entre sus 900 habitantes y allegados se conoció no todas las participaciones estaban oficializadas, dejando en el aire cuatro millones de euros.

Se trata del segundo sorteo en importancia de la Lotería Nacional y el primero extraordinario de 2026. “La emoción, el miedo a quedarse fuera y la tradición llevan a millones de personas a participar en una esperanza con mínimas opciones de cumplirse”, explica este artículo sobre el sesgo de disponibilidad y la ilusión de ganar la lotería.

Se celebrará a las 12 de la mañana en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y se hará, como es habitual, por el sistema de bombos múltiples.

El Sorteo del Niño repartirá 770 millones de euros, con un primer premio de dos millones por serie (200.000 euros al décimo). El segundo premio de este sorteo está dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo) y el tercero con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo).

En Villamanín, mientras tanto, la Comisión de Fiestas ha creado una asociación para gestionar el conflicto con el Gordo.

¿Cómo funcionan las papeletas de Lotería?

Los puntos de venta de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado solo comercializan décimos y resguardos. Las participaciones no son boletos oficiales. Su función es acreditar que el comprador tiene derecho a una parte concreta de un décimo, en proporción al importe jugado.

La papeleta no es un décimo, ni un documento oficial emitido por Loterías. Se regula por la normativa de carácter privado y su validez depende de cómo esté hecha y de cómo se gestione. Con una papeleta se compra un derecho de participación sobre un décimo que dice tener quien emite la papeleta, un contrato privado entre ambas partes: quien vende la papeleta se compromete a pagar la parte proporcional del premio si el número resulta agraciado.

Para ser legal en la papeleta debe figurar el nombre y la fecha del sorteo, el número del décimo, su precio y el importe real que se juega, el recargo o donativo si lo hay, la identificación completa del vendedor (nombre, DNI o razón social y, si existe, sello) y la advertencia fiscal: retención del 20 por ciento en premios superiores a 40.000 euros. Por tanto, el comprador no puede dirigirse a una administración de lotería porque quien cobra el décimo es el vendedor o depositario y, una vez cobrado, está obligado a repartir el premio entre los compradores. Si el vendedor no paga, se pueden iniciar acciones legales para reclamar civilmente su premio, más los correspondientes intereses.

Si ha habido intento de fraude (vender más o falsificarlas) puede interponer una denuncia o querella. En caso de que haya sido un error sin intención fraudulenta, vendedor y compradores también pueden intentar alcanzar acuerdos extrajudiciales para facilitar el cobro, como un pago limitado con una quita proporcional en cada participación para asumir entre todos el ‘exceso’ vendido. Aquí puedes leer los detalles sobre el proceso en estos casos.

Las terminaciones más populares de El Niño

Desde que fue institucionalizado en 1941, este sorteo ha ido ganando en interés y seguimiento, aunque no despierta tanta expectación como el de Navidad puesto que sigue un guion preestablecido con una duración de media hora. El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros y el 70 % se distribuye en premios.

El cero ha sido la terminación más repetida del primer premio (22 ocasiones), seguida del 7 (14), del 4 (13), del 9 (13), del 5 (12), del 2 (11) y del 6 (10 veces).

En esta ocasión se han consignado 911.903.000 euros, lo que supone una media de 18,77 euros por habitante, una cantidad superada ampliamente en Asturias (31,37 euros), Castilla y León (30,04 euros), La Rioja (28,17 euros), Comunidad Valenciana (26,17 euros) y Cantabria (24,39 euros). Donde menos lotería se compra es en las ciudades autónomas de Ceuta (3,81 euros) y Melilla (4.42) seguido de Baleares (9,40), Cataluña (12,96 euros) y Canarias (13,67). Por provincias, encabeza la clasificación Soria con 60,18 euros de consignación por habitante.