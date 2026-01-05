La Lotería del Niño reparte más premios que la de Navidad: esto es todo lo que puedes ganar

Venta de Lotería de Navidad en Administración de Valencia.

Este martes 6 de enero se celebra este sorteo Extraordinario de Loterías y Apuestas del Estado, que entrega un primer premio de 200.000 euros por décimo

El Sorteo de la Lotería del Niño, que se celebra cada 6 de enero, es el broche de oro a las fiestas navideñas y reparte millones de euros en premios alrededor de toda la geografía española. Tras el sorteo de la Lotería de Navidad, que se celebró el pasado 22 de diciembre, el del Niño es el segundo gran sorteo de SELAE por la cantidad de premios que reparte.

En el sorteo de la Lotería del Niño 2025 el primer premio fue para el numero 78908 y se vendió íntegro en El Corte Inglés de León. Para la edición del sorteo correspondiente a 2026, SELAE mantiene la emisión de un total de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete y divididos en décimos de 20 euros.

En cuanto a los premios destacan los tres primeros y el sorteo del Niño distribuye un total de 770 millones de euros. En total reparte suerte a 37.920 números, cifra que incluye los grandes premios, las aproximaciones, centenas, terminaciones, pedreas y reintegros que se obtienen con el sistema de bombos múltiples. Y ofrece una mayor probabilidad de ser agraciado que en la Lotería de Navidad, que reparte premios a 15.304 números.

Décimo de la Lotería del Niño 2026

Premios principales de la Lotería del Niño

Primer premio : 2.000.000 euros por serie (200.000 euros por décimo)

Segundo premio : 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo)

Tercer premio: 250.000 euros por serie (25.000 euros por décimo)

Extracciones especiales

Dos extracciones de 4 cifras: premiadas con 3.500 euros por serie (350 euros por décimo)

Catorce extracciones de 3 cifras: 1.000 euros por serie (100 euros por décimo)

Cinco extracciones de 2 cifras: 400 euros por serie (40 euros por décimo)

Aproximaciones

Aproximaciones al primer premio: dos premios de 12.000 euros por serie (1.200 euros por décimo) para los números anterior y posterior al que obtiene el primer premio.

Aproximaciones al segundo premio: dos premios de 6.100 euros por serie (610 euros por décimo) para los números anterior y posterior al que obtiene el segundo premio.

Centenas y terminaciones

Centenas: 99 premios de 1.000 euros por serie para cada una de las centenas del primer, segundo y tercer premio (1.000 euros por serie, 100 euros por décimo) para los 99 números restantes de cada centena.

Terminaciones: premios de 1.000 euros por serie (100 euros por décimo) cuando coinciden las tres últimas cifras con las del primer o segundo premio, según desglosa el cuadro de premios por serie; además, hay terminaciones específicas de dos cifras y reintegros de una cifra con 200 euros por serie (20 euros por décimo).

Reintegros

Determinadas terminaciones de dos cifras y reintegros: 20 euros por décimo.

Una vez terminado el sorteo, se podrán comprobar todos los números premiados en EL PAÍS, donde, entre otra información, se ofrecerá la Lista oficial con todos los premios.