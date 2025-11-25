Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
Guerra de Rusia en Ucrania

Zelenski vuelve a salvar una pelota de partido ante el acoso de Trump

La reunión de Ginebra entre las delegaciones de ambos presidentes aplaza la decisión sobre las concesiones territoriales y militares en favor de Rusia

Zelenski
Cristian Segura
Cristian Segura
Kiev -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La relación entre Volodímir Zelenski y Donald Trump se asemeja a un agónico partido de tenis. Tras meses intercambiando golpes, el presidente de Ucrania juega acorralado en el fondo de la pista, salvando puntos en el último aliento. El mandatario republicano quiere apuntarse la victoria de ser el que selló la paz entre Moscú y Kiev. Y su estrategia pasa por someter al rival más débil para que este termine cediendo. Mientras Trump acusaba el domingo a Zelenski en sus redes sociales de desagradecido y de ser responsable de la guerra, los emisarios del líder ucranio salvaban otro match ball en una reunión con los estadounidenses en Ginebra.

La delegación ucrania consiguió en la ciudad suiza que la Casa Blanca reformulara momentáneamente su llamado “plan de paz”, un documento que se conoció la semana pasada y que causó un terremoto en las cancillerías occidentales y en Kiev. El texto fue elaborado en octubre por Kirill Dmitriev, empresario y hombre de confianza del presidente ruso, Vladímir Putin, y por Steve Witkoff, enviado especial de Trump para las relaciones con el Kremlin. El plan fue recibido en Ucrania como una humillación: “perder la dignidad”, según palabras de Zelenski, porque es sobre todo una lista de concesiones ante el invasor.

El encuentro en Ginebra ha permitido que, de momento, salten del plan algunas de las líneas rojas que no quiere cruzar Kiev. Estas son, entre otras, según una filtración publicada por el medio ucranio RBC y por el Financial Times, son el punto que obligaba a Ucrania a ceder la soberanía de Crimea y de la región de Donbás, el punto que obligaba al país invadido a reducir su número de tropas y el que exigía que la Constitución indique que Ucrania renuncia a ser miembro de la OTAN.

El comunicado sobre las conclusiones de la reunión de Ginebra indica que el plan final y el debate sobre estas cuestiones que han saltado por el momento del guion deberán ser decididos en los próximos días entre Trump y Zelenski. Es decir, en un nuevo juego en el que el presidente ucranio deberá salvar el partido.

Los minerales, un conejo de la chistera

Trump llegó en enero a la Casa Blanca tras una campaña electoral en la que prometió que terminaría la guerra en cuestión de días y que pondría fin al derroche que, según él, suponía la asistencia militar a Ucrania. Previendo la amenaza, Zelenski se sacó un conejo de la chistera en septiembre de 2024, en su primer encuentro con Trump, todavía candidato: le propuso que, en caso de ser presidente, Estados Unidos mantuviera su apoyo militar a cambio de gestionar las riquezas minerales de Ucrania. En febrero de 2025, ya siendo presidente, Trump le tomó la palabra: exigía el pacto de los minerales a cambio de abrirse a negociar un plan de apoyo de defensa para el país invadido por los rusos.

Estaba previsto que el acuerdo de los minerales se rubricara en la infausta reunión del 28 de febrero en la Casa Blanca, en la que Zelenski, Trump y su vicepresidente, J. D. Vance, se enzarzaron en una dura discusión ante los medios de comunicación. El mandatario estadounidense respondió bloqueando temporalmente cualquier asistencia militar para Ucrania, incluido algo tan fundamental para el ejército como la información de inteligencia.

Zelenski salvó los muebles en buena parte, según reconoció él mismo, por el asesoramiento que le dieron el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

La estrategia de Kiev cambió con una campaña de apaciguamiento y adulación a Trump, también relativizando sus cambios de humor. Esto no evitó que se produjeran más crisis. Por ejemplo, cuando el Pentágono decidió en julio suspender la transferencia de armamento que había sido aprobada durante la presidencia de Joe Biden. Zelenski recondujo la situación tras otra tensa entrevista telefónica con Trump.

No siempre ha podido el líder ucranio devolver las pelotas envenenadas de Trump. Zelenski no fue informado de la reunión que iban a mantener el pasado febrero en Arabia Saudí los ministros de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el estadounidense, Marco Rubio. El líder ucranio tenía que acudir a Riad, pero canceló el viaje tras descubrir aquella cita entre Lavrov y Rubio, la primera en la que Washington reabría las puertas del reconocimiento internacional a Moscú.

Pero el mayor sapo que han tenido que tragarse Kiev y sus aliados europeos fue la cumbre con todos los honores de Estado que organizó Trump para Putin el pasado agosto en Alaska. El autócrata ruso fue recibido como un líder mundial y no como un político en búsqueda y captura por el Tribunal Penal Internacional.

Otoño decisivo

Trump ha mantenido con Putin y Zelenski una estrategia de palo y zanahoria, aunque los palos han sido más abundantes para el ucranio. La relación volvió a tensarse el pasado octubre, de nuevo en una reunión en la Casa Blanca. Witkoff y Trump hicieron saber al líder ucranio que era el momento de asumir que tiene que ceder los territorios conquistados por Rusia. La entrevista se produjo dos días después de que Trump hablara por teléfono con Putin, con la idea de organizar una nueva cumbre, esta vez, en Hungría.

La maquinaria diplomática europea volvió a activarse para proteger los intereses de Ucrania y convencer a Washington de que Rusia debe aceptar que cualquier negociación de paz tiene que ir precedida por un alto el fuego. Y Trump, por primera vez, se plantó ante Putin: suspendió los planes de la cumbre en Budapest y aprobó las primeras sanciones de su mandato contra la economía rusa.

A los pocos días de que esto sucediera, Dmitriev y Witkoff negociaban el plan de paz de 28 puntos que ha causado una tormenta diplomática en Europa. Zelenski buscará sobrevivir, una vez más, en otro cara a cara en los próximos días con Trump.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Cristian Segura
Cristian Segura
Escribe en EL PAÍS desde 2014. Licenciado en Periodismo y diplomado en Filosofía, ha ejercido su profesión desde 1998. Fue corresponsal del diario 'Avui' en Berlín y en Pekín. Desde 2022 cubre la guerra en Ucrania. En 2011 recibió el premio Josep Pla de narrativa y en 2025, el premio internacional de periodismo Julio Anguita Parrado.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Plan de paz para Ucrania

Europa celebra el “progreso” en el plan de paz para Ucrania, pero advierte de que aún quedan grandes cuestiones sin resolver

María R. Sahuquillo | Bruselas

Trump acusa a Zelenski de “desagradecido” ante “los esfuerzos” de EE UU en la guerra de Ucrania

Macarena Vidal Liy | Washington

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_