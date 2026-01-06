A qué hora es el Sorteo de la Lotería del Niño 2026: cuándo y dónde verlo

Décimos de la Lotería del Niño de 2026.

El sorteo se celebra hoy martes 6 de enero y se puede seguir en directo en RTVE y en EL PAÍS

El salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy martes 6 de enero, Día de Reyes, el sorteo extraordinario de la Lotería del Niño 2026. A diferencia de la Lotería de Navidad, se juega mediante un sistema de bombos múltiples con 50 series de 100.000 billetes cada una y reparte más premios, entregando 700 millones de euros en un total de 37.920 premios.

Cuándo y dónde ver el sorteo de la Lotería del Niño

Los números premiados en la Lotería del Niño 2026 se pueden comprobar a partir de las 12.00 horas de la mañana de este martes en directo a través de la cobertura de EL PAÍS. Y, al igual que sucede con la Lotería de Navidad, también se emite íntegramente por televisión a través de La 1 de TVE.

Estos son los premios principales de la Lotería del Niño

Primer premio: 200.000 euros al décimo o 10.000 euros por euro jugado.

Segundo premio: 75.000 euros al décimo o 3.750 por euro jugado.

Tercer premio: con un premio de 25.000 euros al décimo o 1.250 euros por euro jugado.

Extracciones especiales

Dos extracciones de 4 cifras por las que se reparten un total de 20 premios de 3.500 euros a la serie. 350 euros por décimo para cada número que termine en esas cuatro cifras.

14 extracciones de tres cifras: 100 euros al décimo que serán repartidos para todos los números que tengan esas terminaciones de tres dígitos.

Cinco extracciones de dos cifras: reparten 5.000 premios de 40 euros por décimo.

Aproximaciones

2 aproximaciones de 1.200 euros al décimo: números anterior y posterior al del que obtenga el premio primero.

2 aproximaciones de 610 euros al décimo: números anterior y posterior al del que obtenga el premio segundo.

99 premios de 100 euros al décimo: 99 números restantes de la centena del premio primero.

99 premios de 100 euros al décimo: 99 números restantes de la centena del premio segundo.

99 premios de 100 euros al décimo: para billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero.

99 premios de 100 euros al décimo: para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio segundo.

999 premios de 100 euros al décimo: billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero.

Reintegros

9.999 reintegros de 20 euros (8) cada décimo: billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero.

10.000 reintegros de 20 euros (5) cada décimo: billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la primera extracción especial de una cifra.

10.000 reintegros de 20 euros (0) cada décimo: billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la segunda extracción especial de una cifra.

Cómo comprobar los décimos

En EL PAÍS puede comprobar si su número ha resultado premiado en la Lotería del Niño 2026. A continuación, introduzca el número de su décimo y el importe jugado para comprobar si ha resultado ganador en el sorteo que se celebra hoy martes 6 de enero.