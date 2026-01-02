Víctor Hugo Borja será el nuevo titular de la Cofepris
La mandataria mexicana anuncia el cambio en su conferencia matutina y detalla que la designación fue realizada por David Kershenobich, secretario de Salud
El nuevo año ha traído cambios a la Comisión Federal contra la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), el organismo regulador de los medicamentos. Claudia Sheinbaum ha anunciado este viernes en su conferencia matutina que Víctor Hugo Borja Aburto fue designado por David Kershenobich, secretario de Salud, como nuevo titular de la Cofepris. Borja llega a la dependencia encargada de la regulación y aprobación de medicamentos y alimentos en reemplazo de Armida Zúñiga Estrada, quien estuvo a cargo de la Cofepris desde octubre de 2024. La mandataria mexicana no ha explicado los motivos de la sustitución y se ha limitado a declarar que “el doctor Kershenobich consideró que era mejor hacer un cambio”.
Borja Aburto es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco y doctor en Epidemiología Ambiental y Ocupacional por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Ha sido titular de distintas áreas en el IMSS como las coordinaciones de Salud en el Trabajo, de vigilancia Epidemiológica y de Apoyo en Contingencias. También ha estado a cargo de la Unidad de Salud Pública, de Atención Primaria a la Salud y de la Dirección de Prestaciones Médicas. Durante su paso por esta última unidad, fue uno de los responsables de la inmunización en la Ciudad de México durante la pandemia.
En su anuncio, Sheinbaum ha resaltado la importancia de la institución. “Ahí se aprueba todo lo que tiene que ver con salud, nuevos medicamentos, alimentos, en fin. Durante un periodo muy largo incluso estaba terciarizada su aprobación. Después, el presidente López Obrador, cuando llegó Alejandro Svartz a la Cofepris, pues hicieron una revisión muy profunda de cómo estaba la corrupción ahí. Se mejoró muchísimo”, señaló. La presidenta mexicana ha aprovechado también para destacar el trabajo que se ha hecho dentro de la Cofepris. “Ahora hemos hecho distintos procesos de disminución de tiempos también porque, así como no queremos nada de corrupción, también tiene que ser una institución eficiente que pueda dar los resultados de una verificación con tiempo para que haya mayor desarrollo en el país“, sostuvo.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Otros incendios como el de la tragedia en los Alpes suizos que provocaron las bengalas y la pirotecnia: de Tailandia a Argentina
Petro desafía a Estados Unidos al geolocalizar uno de los bombardeos a lanchas en el Pacífico
Víctor Hugo Borja será el nuevo titular de la Cofepris
Un fémur de siete millones de años reaviva una larga y feroz guerra científica sobre el origen del bipedalismo
Lo más visto
- Detenido en Sinaloa Pedro Inzunza Noriega, uno de los presuntos narcoterroristas buscados por Estados Unidos
- La Auditoría señaló durante cinco años la impericia de la Marina en la construcción del Tren Interoceánico
- El accidente del Tren Interoceánico da un nuevo golpe a la Armada
- México concreta su viraje comercial con la entrada en vigor de aranceles a China y a países sin tratados
- El descarrilamiento del Tren Interoceánico es el sexto incidente en dos años de los nuevos trenes de los gobiernos de Morena