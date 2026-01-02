Víctor Hugo Borja será el nuevo titular de la Cofepris

El nuevo año ha traído cambios a la Comisión Federal contra la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), el organismo regulador de los medicamentos. Claudia Sheinbaum ha anunciado este viernes en su conferencia matutina que Víctor Hugo Borja Aburto fue designado por David Kershenobich, secretario de Salud, como nuevo titular de la Cofepris. Borja llega a la dependencia encargada de la regulación y aprobación de medicamentos y alimentos en reemplazo de Armida Zúñiga Estrada, quien estuvo a cargo de la Cofepris desde octubre de 2024. La mandataria mexicana no ha explicado los motivos de la sustitución y se ha limitado a declarar que “el doctor Kershenobich consideró que era mejor hacer un cambio”.

Borja Aburto es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco y doctor en Epidemiología Ambiental y Ocupacional por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Ha sido titular de distintas áreas en el IMSS como las coordinaciones de Salud en el Trabajo, de vigilancia Epidemiológica y de Apoyo en Contingencias. También ha estado a cargo de la Unidad de Salud Pública, de Atención Primaria a la Salud y de la Dirección de Prestaciones Médicas. Durante su paso por esta última unidad, fue uno de los responsables de la inmunización en la Ciudad de México durante la pandemia.

En su anuncio, Sheinbaum ha resaltado la importancia de la institución. “Ahí se aprueba todo lo que tiene que ver con salud, nuevos medicamentos, alimentos, en fin. Durante un periodo muy largo incluso estaba terciarizada su aprobación. Después, el presidente López Obrador, cuando llegó Alejandro Svartz a la Cofepris, pues hicieron una revisión muy profunda de cómo estaba la corrupción ahí. Se mejoró muchísimo”, señaló. La presidenta mexicana ha aprovechado también para destacar el trabajo que se ha hecho dentro de la Cofepris. “Ahora hemos hecho distintos procesos de disminución de tiempos también porque, así como no queremos nada de corrupción, también tiene que ser una institución eficiente que pueda dar los resultados de una verificación con tiempo para que haya mayor desarrollo en el país“, sostuvo.