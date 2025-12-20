Seis playas en México en donde no es seguro nadar en las vacaciones de invierno, alertan Semarnat y Cofepris

La lista de litorales se ha reducido en casi un 70% en comparación con verano de este año, cuando las instituciones detectaron 19 locaciones contaminadas

Solo seis de las 289 playas recreativas en México son consideradas como no aptas para nadar en este periodo vacacional decembrino. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han publicado los resultados del Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua de Mar de las casi 300 playas de uso recreativo en los 76 destinos turísticos del país. En comparación con el reporte de verano, en el que fueron enlistadas hasta 16 locaciones, la reducción equivale a más del 68,4%. Las playas que las instituciones recomiendan evitar para el final de 2025 son Tijuana, en Baja California; Mismaloya, en Jalisco; El Veneno/Miramar y San Francisco, en Sonora; Barra del Tordo, en Tamaulipas; y José Martí, en Veracruz.

“Durante el periodo prevacacional, las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS) y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) realizaron 2.233 análisis de muestras de agua procedentes de las playas de mayor afluencia pública de los principales destinos turísticos del país”, se lee en el comunicado. El estudio determina el nivel de enterococos por cada 100 mililitros; la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el máximo Número Más Probable por 100 mililitros (NMP/100ml) es de 200. Las playas antes mencionadas han excedido ese número.

Tanto la playa Tijuana, en Baja California, como playa Mismaloya, en Jalisco, vuelven a estar en la lista. En verano, cuando Cofepris y Semarnat publicaron la segunda entrega del estudio, a estas se le sumaron Baja Malibú y Playa Blanca, en Baja California; Playa El Real, en Colima; Caletilla, Hornos, Carabalí y Papagayo, en Guerrero; playa del Cuale y Camarones, en Jalisco; Playa Nexpa, playa Boca de Apiza, Jardín, Las Peñas, Chuquiapan y Caleta de Campos, en Michoacán; Playa La Bocana y Huatulco, en Oaxaca.

La calidad del agua de los destinos turísticos se puede monitorear en tiempo real a través de la aplicación móvil Playas Mx, que fue lanzada en julio de este año. En ella se muestran los resultados con indicadores de color verde (apta) o rojo (no apta). Además, brinda información sobre campañas de limpieza y permite a las personas usuarias reportar anomalías.

“En México tenemos 12.000 kilómetros de playas y 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie marítima, lo que representa el 62% del territorio nacional. Esta aplicación nos permite proteger ese patrimonio natural y el derecho de los mexicanos a la información”, dijo la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, durante la presentación de la herramienta.

