Seis playas en México en donde no es seguro nadar en las vacaciones de invierno, alertan Semarnat y Cofepris
La lista de litorales se ha reducido en casi un 70% en comparación con verano de este año, cuando las instituciones detectaron 19 locaciones contaminadas
Solo seis de las 289 playas recreativas en México son consideradas como no aptas para nadar en este periodo vacacional decembrino. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han publicado los resultados del Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua de Mar de las casi 300 playas de uso recreativo en los 76 destinos turísticos del país. En comparación con el reporte de verano, en el que fueron enlistadas hasta 16 locaciones, la reducción equivale a más del 68,4%. Las playas que las instituciones recomiendan evitar para el final de 2025 son Tijuana, en Baja California; Mismaloya, en Jalisco; El Veneno/Miramar y San Francisco, en Sonora; Barra del Tordo, en Tamaulipas; y José Martí, en Veracruz.
“Durante el periodo prevacacional, las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS) y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) realizaron 2.233 análisis de muestras de agua procedentes de las playas de mayor afluencia pública de los principales destinos turísticos del país”, se lee en el comunicado. El estudio determina el nivel de enterococos por cada 100 mililitros; la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el máximo Número Más Probable por 100 mililitros (NMP/100ml) es de 200. Las playas antes mencionadas han excedido ese número.
Tanto la playa Tijuana, en Baja California, como playa Mismaloya, en Jalisco, vuelven a estar en la lista. En verano, cuando Cofepris y Semarnat publicaron la segunda entrega del estudio, a estas se le sumaron Baja Malibú y Playa Blanca, en Baja California; Playa El Real, en Colima; Caletilla, Hornos, Carabalí y Papagayo, en Guerrero; playa del Cuale y Camarones, en Jalisco; Playa Nexpa, playa Boca de Apiza, Jardín, Las Peñas, Chuquiapan y Caleta de Campos, en Michoacán; Playa La Bocana y Huatulco, en Oaxaca.
La calidad del agua de los destinos turísticos se puede monitorear en tiempo real a través de la aplicación móvil Playas Mx, que fue lanzada en julio de este año. En ella se muestran los resultados con indicadores de color verde (apta) o rojo (no apta). Además, brinda información sobre campañas de limpieza y permite a las personas usuarias reportar anomalías.
“En México tenemos 12.000 kilómetros de playas y 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie marítima, lo que representa el 62% del territorio nacional. Esta aplicación nos permite proteger ese patrimonio natural y el derecho de los mexicanos a la información”, dijo la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, durante la presentación de la herramienta.
Suscríbase a la newsletter de EL PAÍS México y al canal de WhatsApp y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Festival Luces de Invierno: qué actividades se esperan y horario de los conciertos en el Zócalo de Ciudad de México
Las nuevas imágenes de Epstein publicadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos
Seis playas en México en donde no es seguro nadar en las vacaciones de invierno, alertan Semarnat y Cofepris
Un Barcelona de récord y líder gana al Baskonia un partido para la historia: 134-124
Lo más visto
- La Fiscalía detiene a María Pedraza, exfuncionaria que participó en la red de corrupción de García Luna
- Sheinbaum coloca a México como un nuevo actor en el conflicto entre Venezuela y EE UU
- Las sanciones de EE UU al Marro apuntan a la facilidad con que el crimen opera en las cárceles de México
- Sheinbaum reitera su postura sobre Venezuela y dice que no tiene que afectar a la relación con Estados Unidos
- La Fiscalía General anula el acuerdo de testigo colaborador que Gertz concedió a Raúl Rocha Cantú, el dueño de Miss Universo