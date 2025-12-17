El megáfono negro de Raúl o cómo una coalición inédita en Extremadura busca dar la campanada en las elecciones

Juntos por Extremadura, Levanta Extremadura y Cáceres Viva concurren por primera vez juntos a unos comicios en un contexto donde los grandes partidos colapsan a las minorías

Raúl González aparece en la Plaza Mayor de Plasencia con sus gafas de pasta negras, su megáfono a juego y una escalera blanca de tres pisos, pero algo falla. El altavoz no tiene pilas. “Un segundo, que voy al Ale-Hop”, dice. Y tampoco. No es fácil recargar pilas cuando uno es político. Al rato, González, cacereño de 42 años y candidato de una coalición regionalista inédita en Extremadura —Juntos, Levanta y Cáceres Viva— reaparece de nuevo con el problema resuelto y se coloca, al fin, en mitad de la plaza empedrada con el megáfono, al lado del tradicional mercadillo de frutas y verduras de los martes en la ciudad:

—¡Buenos días, Plasencia!

De pronto, aparece un coche blanco de la Policía Local. González no tiene permiso para dar este mitin improvisado, pero los agentes placentinos no se dan cuenta. Una señora de unos 80 años se para a observar a este político con un paraguas de lunares. Más gente se suma con una distancia más propia de una pandemia que de una campaña electoral. González sigue a lo suyo, ajeno, y con una lluvia fina que empapa su impoluta y planchada americana azul. Nadie le conoce. Él vocifera: “¡Hay que defender nuestra tierra! Los políticos de hoy no nos han dado nada. ¡Viva Extremadura!”. La señora con el paraguas de lunares pide entonces lo suyo:

—¡Y que arreglen las calles!

González observa aquí a una potencial votante. Se lanza a por ella para vender su programa. “¿Quiere también una pulsera de Extremadura?”. Las elecciones extremeñas llegan a su recta final sin sorpresas. El PP ganará las elecciones en la región. Solo falta saber si con mayoría absoluta. Fuentes de la candidatura de María Guardiola aseguran que las encuestas internas la sitúan estos días en 32 escaños, a solo uno del objetivo. En la encuesta de 40dB. para EL PAÍS, la candidata del PP alcanzaría el 38,8% de los votos, lo que supondría 30 escaños, a tres de la mayoría absoluta.

Nadie lanza las campanas al vuelo, pero las sensaciones son “muy positivas”. Con este contexto, solo un partido aparece en otros sondeos con posibilidades de dar la gran sorpresa. Una coalición formada en Cáceres en 2021 que alcanzó más de 15.000 votos en las elecciones de 2023. Cuenta, incluso, con 115 concejales y 15 alcaldes repartidos por pueblos de Cáceres y Badajoz.

Raúl González Holgado, reparte publicidad de su formación en Plasencia. PACO PUENTES

El eslogan de la coalición Juntos Extremadura Levanta es “Extremadura, más y mejor”. El presupuesto para esta campaña es de 7.000 euros. Han repartido 100.000 hojas de propaganda por municipios y capitales. Solo en Plasencia han entregado este martes 17.000. Y han comprado 100 metros de una tela con la bandera de Extremadura con la que entregan pulseras. “Ya solo nos quedan 30 metros”, dice González.

González circula estos días por Extremadura con su Toyota Corolla azul, pero, como es candidato, ha pegado con celo cuatro carteles electorales con su rostro en las puertas. Y también banderas regionales —verde, blanca y negra— en los retrovisores. La mano derecha de González, que observa en silencio a su candidato, rompe su silencio para matizar una cuestión.

—El coche es híbrido, para respetar la ecología.

José Luis Fernández está jubilado. Fernández, de bigote blanco, fue diputado en la Asamblea extremeña entre 1987 y 1991 por Centro Democrático Social, el partido de Adolfo Suárez. “El problema del regionalismo extremeño es que esta región es bipartidista”, dice. “La gente no se plantea más partidos. El nuestro está formado por gente de la sociedad civil, que hemos trabajado antes. Muchos del PP fueron compañeros míos y ahí siguen. En política, hay que saber lo que es la vida laboral”.

La tesis de González y Fernández es que el PSOE llega a estas elecciones en su peor momento, con un candidato imputado que no terminar de cuajar. Una rendija por la que creen multiplicar sus votos. La encuesta del diario regional Hoy situaba este lunes al líder socialista Miguel Ángel Gallardo con la peor valoración de todos los candidatos (2,7). Es más, no logra retener ni a la mitad de sus votantes. “Los socialistas que no vayan a votar a Gallardo”, dice González, “que vean aquí el voto útil. Vox no puede ser quien tome la decisión de gobernar esta región. Hablan de inmigración, pero aquí los inmigrantes recogen el tabaco, la aceituna y las cerezas. No hay ningún problema”.

Detalle del programa de la formación de Raúl González Holgado, Juntos Extremadura Levanta. PACO PUENTES

Las cábalas de Juntos Extremadura Levanta dicen que con 10.500 se lograría un diputado en Cáceres y que, con casi 17.000, en Badajoz. En 2023 las tres formaciones juntas sumaron un 3,8% de los votos, a 1,2% de dar la sorpresa. Con don de palabra, González, visitador médico de profesión y ahora de vacaciones porque está de campaña electoral por primera vez, resalta las infraestructuras como el principal problema de Extremadura. “¿Cómo es posible que un ciudadano salga desde Tenerife y llegue antes a Madrid que uno de Badajoz?”.

Durante su estancia en Plasencia, y antes de subirse al coche y dirigirse hacia la Siberia extremeña, una comarca al noreste de la capital pacense, entrega folletos a diestro y siniestro. Reconoce sin tapujos que ha votado a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a Ciudadanos y a Extremadura Unida. “Los separatistas buscan traducciones en Netflix y nosotros que no haya pobreza”, cuenta. Aunque nadie sepa quién es, la sensación de su paseo es positiva. “Las encuestas dicen una cosa y el sentir es otro”, dice. Suena su teléfono. Es un número raro. Se lo entrega de inmediato a su fiel escudero. Minutos después, pregunta, no vaya a ser que se pierda un votante dudoso.

—¿Quién era?

—Nada, se han equivocado.