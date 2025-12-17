Sumar ultima con el PSOE la reunión para abordar la crisis y advierte del riesgo de parálisis: “Seguir así es alimentar a Vox”

Sumar y PSOE buscan limar asperezas en una reunión conjunta que se celebrará, previsiblemente, este viernes tras la crisis desatada en el Gobierno. La acumulación de casos de corrupción y denuncias por acoso que afectan a los socialistas ha terminado por soliviantar a la coalición que dirige Yolanda Díaz, que reclamó la semana pasada al presidente Pedro Sánchez una “remodelación profunda” del Ejecutivo y teme que la legislatura “no aguante” sin esos cambios. El malestar del socio minoritario se ha incrementado esta semana tras el rechazo de Sánchez y lo que consideran una falta de reacción en el PSOE. “Seguir así es la garantía de alimentar a Vox”, han afirmado fuentes de Sumar este miércoles, que insisten en pedir un giro “político, programático y formal”.

En el espacio a la izquierda de los socialistas creen que desde su origen en enero de 2020, la coalición no ha estado nunca en “peor momento” que ahora, ni siquiera en la pandemia, y advierten de la pérdida de confianza creciente de los partidos que apoyaron la investidura, con críticas muy duras esta semana también de dirigentes de PNV y ERC.

Estas fuentes entienden que el PSOE no acierta en su “lectura política” de la situación, al haber decidido seguir adelante en el Gobierno pero únicamente para “resistir”. “Si no quieres convocar elecciones, entonces tienes que gobernar, cambiarlo todo. Pero no gobernar resistiendo. Eso es alimentar a Vox y de muy mala manera. Porque también se puede morir con dignidad”, advierten dirigentes del partido.

Con ese cambiarlo todo, Sumar se refiere a tres ejes: por un lado, la reformulación del Ejecutivo, con una crisis de gobierno que traiga caras nuevas. “La política tiene un componente performativo”, insisten, y esto serviría para atajar el debate de las “responsabilidades políticas”. Además, un giro en el discurso, la narrativa, acompañado de un tercer cambio “programático”, con un “impulso” de la agenda social poniendo cuestiones como la problemática de la vivienda en primera línea. Todo eso, afirman, permitiría sacar de la parálisis al Ejecutivo y llegar a 2027 en mejores condiciones para poder dar la batalla en las generales. “Ahora mismo, cualquier medida que anuncies, se la come el diablo”, reconocen.

La crisis en el PSOE que ha salpicado la imagen del Gobierno ha vuelto a poner a prueba la fortaleza de Sumar, que aúna organizaciones de tradición política distinta, con intereses y estrategias diferentes. El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, se desmarcó este miércoles de la petición de Díaz. “No fue acordado en el espacio”, dijo durante una rueda de prensa en la que sí confirmó que los partidos con presencia en el Ejecutivo (IU, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar), reunidos esa misma mañana, sabían que la vicepresidenta iba a lanzar un “mensaje contundente” en televisión. Tras el encuentro, las organizaciones enviaron varios mensajes a los medios. En uno de ellos, se explicitaba el respaldo a las palabras de Díaz, mientras que en otro se concretaba la solicitud de convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto de Gobierno, el gabinete de crisis entre los socios que se reúne en los momentos más delicados de la legislatura, como el actual.

Aunque esta reunión aún no está cerrada, los partidos buscan encajar agendas y definir los perfiles para que se celebre el viernes, pero su trascendencia ha sido rebajada por el PSOE —que lleva toda la semana ninguneando a Sumar— e incluirá, previsiblemente, solo a cargos orgánicos de los partidos, pero no a miembros del Gabinete. Los socialistas defienden que se reunirán con su socio de gobierno como lo hacen siempre y aseguran que el Consejo de Ministros del martes discurrió con normalidad.

Pero las dos alas del Ejecutivo han chocado públicamente esta semana. El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue uno de los más duros contra la titular de Trabajo, al poner en duda que la propuesta tuviera utilidad y preguntarse si también habría que “remodelar a los ministros de Sumar”. “Entendemos que haya ministros que discrepen. Ahora, lo que no podemos aceptar es que se den respuestas irónicas, sarcásticas o incluso de desprecio a la vicepresidenta. Eso demuestra que no se está entendiendo el problema”, contestó el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, este miércoles a primera hora en Antena 3.