Los partidos de Sumar escenifican su malestar con el PSOE: “El presidente ha perdido una oportunidad para rendir cuentas”

La consigna entre los partidos de Sumar en el Gobierno de momento es clara: mantenerse en el Ejecutivo y no cesar en sus exigencias para relanzar la coalición y “salvarla” antes de que los casos de corrupción y las denuncias por acoso sexual que cercan al PSOE acaben con ella. Representantes de los partidos del grupo de Yolanda Díaz en el Gobierno (Izquierda Unida, Comunes, Más Madrid y Movimiento Sumar), muy incómodos con la situación actual, han comparecido este martes en el Congreso para reclamar al PSOE ese revulsivo, con el foco en las políticas de vivienda, y aprovechar para escenificar su malestar tras la comparecencia este lunes de Pedro Sánchez.

“Consideramos que el presidente ha perdido una oportunidad para rendir cuentas con la claridad y la contundencia necesarias ante los casos de corrupción y ante la falta de respuestas firmes frente a situaciones de acoso sexual y laboral que afectan al PSOE. Esta situación no puede abordarse desde la inacción ni desde la continuidad sin cambios”, reza el comunicado firmado por las cuatro organizaciones y difundido coincidiendo con la comparecencia. Los partidos han solicitado ya formalmente la reunión de seguimiento del pacto de coalición, en el que participan todas las partes y que sirve para abordar las crisis entre los socios.

El escrito reafirma el “compromiso” de Sumar con el Gobierno para “impulsar y acelerar la agenda social y democrática”. “Los avances logrados durante la legislatura han sido fruto del trabajo y de la exigencia de nuestra coalición, y seguiremos actuando con responsabilidad para garantizar que el Ejecutivo cumpla con el mandato recibido en las urnas”, prosigue el texto garantizando su permanencia en el Consejo de Ministros.

Con todo, fuentes del espacio político advierten de lo volátil de la situación: “No vamos a mantener un Gobierno corrupto y de puteros. Hay que ir paso a paso. El Gobierno está para gobernar, no vamos a estar aquí de palmeros”. En esa hoja de ruta, de momento, persisten en la petición de iniciativa política, legislativa y remodelación a la espera de cuál sea el siguiente movimiento del PSOE.

Aunque Sumar mantiene esa solicitud de cambio en los equipos del Gabinete, insisten en que se trata de ir más allá de una sustitución de nombres y reiteran la urgencia de la prórroga de los contratos de alquiler que vencen en los próximos meses o la moratoria de los desahucios para familias vulnerables que cae el 31 de diciembre.

“Estamos convencidos de que en el PSOE hay una clara desorientación y una parálisis, pero estamos acostumbrados a que a la primera, ponga por delante un no. Después viene el trabajo sosegado y el acuerdo para sacar adelante medidas”, ha señalado el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, acompañado en rueda de prensa por la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández y los diputados de Más Madrid y Comunes, Tesh Sidi y Gerardo Pisarello.

“Nosotros no queremos salirnos, queremos salvar al Gobierno, hemos venido a hacer política, a cambiar la vida de la gente y no vamos a cargar con una crisis del PSOE”, añaden fuentes de la coalición.

Casi a la misma hora de la comparecencia, el diputado de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, integrado en el grupo de Sumar, anunciaba que su formación se reunirá la próxima semana para “replantearse” la relación con el Gobierno. Pueyo ha calificado de “cobarde” la intervención del lunes del presidente del Gobierno porque, según él, no ofreció explicaciones suficientes sobre los escándalos que golpean al PSOE. Si los socialistas no aclaran los casos de corrupción que les salpican, ha advertido, su partido no tendrá “nada que hablar con el PSOE”. Pese a este endurecimiento del tono, el diputado aragonés ha afirmado que en ningún caso se plantea abandonar el grupo de Sumar. El anuncio de Chunta Aragonesista coincide con la convocatoria de elecciones en esa comunidad autónoma para el 8 de febrero.