Los partidos de Sumar escenifican su malestar con el PSOE: “El presidente ha perdido una oportunidad para rendir cuentas”
Las organizaciones en el Gobierno descartan salir ahora del Ejecutivo, piden una reunión con el socio y mantienen sus exigencias. Chunta Aragonesista se replantea su apoyo a Sánchez
La consigna entre los partidos de Sumar en el Gobierno de momento es clara: mantenerse en el Ejecutivo y no cesar en sus exigencias para relanzar la coalición y “salvarla” antes de que los casos de corrupción y las denuncias por acoso sexual que cercan al PSOE acaben con ella. Representantes de los partidos del grupo de Yolanda Díaz en el Gobierno (Izquierda Unida, Comunes, Más Madrid y Movimiento Sumar), muy incómodos con la situación actual, han comparecido este martes en el Congreso para reclamar al PSOE ese revulsivo, con el foco en las políticas de vivienda, y aprovechar para escenificar su malestar tras la comparecencia este lunes de Pedro Sánchez.
“Consideramos que el presidente ha perdido una oportunidad para rendir cuentas con la claridad y la contundencia necesarias ante los casos de corrupción y ante la falta de respuestas firmes frente a situaciones de acoso sexual y laboral que afectan al PSOE. Esta situación no puede abordarse desde la inacción ni desde la continuidad sin cambios”, reza el comunicado firmado por las cuatro organizaciones y difundido coincidiendo con la comparecencia. Los partidos han solicitado ya formalmente la reunión de seguimiento del pacto de coalición, en el que participan todas las partes y que sirve para abordar las crisis entre los socios.
El escrito reafirma el “compromiso” de Sumar con el Gobierno para “impulsar y acelerar la agenda social y democrática”. “Los avances logrados durante la legislatura han sido fruto del trabajo y de la exigencia de nuestra coalición, y seguiremos actuando con responsabilidad para garantizar que el Ejecutivo cumpla con el mandato recibido en las urnas”, prosigue el texto garantizando su permanencia en el Consejo de Ministros.
Con todo, fuentes del espacio político advierten de lo volátil de la situación: “No vamos a mantener un Gobierno corrupto y de puteros. Hay que ir paso a paso. El Gobierno está para gobernar, no vamos a estar aquí de palmeros”. En esa hoja de ruta, de momento, persisten en la petición de iniciativa política, legislativa y remodelación a la espera de cuál sea el siguiente movimiento del PSOE.
Aunque Sumar mantiene esa solicitud de cambio en los equipos del Gabinete, insisten en que se trata de ir más allá de una sustitución de nombres y reiteran la urgencia de la prórroga de los contratos de alquiler que vencen en los próximos meses o la moratoria de los desahucios para familias vulnerables que cae el 31 de diciembre.
“Estamos convencidos de que en el PSOE hay una clara desorientación y una parálisis, pero estamos acostumbrados a que a la primera, ponga por delante un no. Después viene el trabajo sosegado y el acuerdo para sacar adelante medidas”, ha señalado el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, acompañado en rueda de prensa por la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández y los diputados de Más Madrid y Comunes, Tesh Sidi y Gerardo Pisarello.
“Nosotros no queremos salirnos, queremos salvar al Gobierno, hemos venido a hacer política, a cambiar la vida de la gente y no vamos a cargar con una crisis del PSOE”, añaden fuentes de la coalición.
Casi a la misma hora de la comparecencia, el diputado de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, integrado en el grupo de Sumar, anunciaba que su formación se reunirá la próxima semana para “replantearse” la relación con el Gobierno. Pueyo ha calificado de “cobarde” la intervención del lunes del presidente del Gobierno porque, según él, no ofreció explicaciones suficientes sobre los escándalos que golpean al PSOE. Si los socialistas no aclaran los casos de corrupción que les salpican, ha advertido, su partido no tendrá “nada que hablar con el PSOE”. Pese a este endurecimiento del tono, el diputado aragonés ha afirmado que en ningún caso se plantea abandonar el grupo de Sumar. El anuncio de Chunta Aragonesista coincide con la convocatoria de elecciones en esa comunidad autónoma para el 8 de febrero.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
El Movistar Arena de Madrid conquista la plata como el segundo recinto con más actividad del mundo
Junqueras y otros tres condenados del ‘procés’ seguirán inhabilitados hasta que el Constitucional resuelva su recurso de amparo
El Hospital Virgen del Rocío reconoce haber pagado sobresueldos irregulares a coordinadores sanitarios, pero evita reclamar su devolución
Oliver Laxe: “Yo soy un escultor, ni me veo ni creo que gane el Oscar”
Lo más visto
- La UCO precipitó la detención del expresidente de la SEPI porque se percató de que lo seguían cuando iba a una cita con Leire Díez
- Un trabajador de Acciona asegura que fue el exdirector de Construcción quien le sugirió colaborar con Servinabar, la empresa a la que la UCO vincula con Cerdán
- La jueza de la dana declina citar a Sánchez porque no consta que estuviera informado “en tiempo real” por Mazón como Feijóo
- Eurovisión 2026 cierra la lista de sus países participantes, la cifra más baja desde 2004
- La UE eleva la presión sobre Venezuela al prorrogar las sanciones al círculo de Maduro en plena escalada de Estados Unidos