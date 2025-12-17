Maíllo se desmarca de la petición de remodelación del Gobierno de Díaz: “No fue acordada”
El coordinador federal de Izquierda Unida apuesta por la reunión con el PSOE y espera que esta se celebre el viernes
El rechazo de Pedro Sánchez, por ahora, a una “remodelación profunda” del Gobierno tal y como le reclamó la vicepresidenta Yolanda Díaz la semana pasada ha vuelto a servir para poner a prueba las costuras de Sumar. Este miércoles, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha afirmado en rueda de prensa que la petición de la titular de Trabajo en televisión “no fue acordada por el espacio” político, aunque los partidos sí sabían que Díaz iba a lanzar un “mensaje contundente” ese día.
Las organizaciones de Sumar con presencia en el Gobierno (IU, Comunes, Más Madrid y Movimiento Sumar) celebraban esa mañana una reunión telemática que sí abordaba la crisis por los casos de corrupción y las denuncias de acoso que acechan al PSOE y tras la cual enviaron varios mensajes a los medios. En uno de ellos, se explicitaba el respaldo a las palabras de la vicepresidenta, mientras que en otro se concretaba la solicitud de convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto de Gobierno, una especie de gabinete de crisis que se reúne en los momentos más delicados del mandato, como es el actual.
“Los partidos del espacio Sumar han mantenido este viernes por la mañana su reunión habitual para analizar la coyuntura política, con especial preocupación en las informaciones que se están conociendo en las últimas horas. Como ha sostenido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en La Sexta, esta situación necesita medidas y cambios: reformulación profunda del Gobierno y de sus objetivos. No se puede continuar igual”, rezaba el primer texto.
“En todo caso, no hay que entrar en si fue definida o consensuada [la propuesta de Díaz] en tanto que la voluntad de IU tiene que ver con la necesidad de resolver la crisis y reunirse”, ha insistido esta mañana Maíllo, que ha asegurado que la apuesta de su formación pasa por la celebración de ese encuentro con los socialistas, no por otras medidas y ha adelantado que espera que esa cita se celebre “al más alto nivel” este próximo viernes. “Cuando hay un problema hay que activar los mecanismos. Las reuniones no pueden ser desdeñadas”, ha defendido respecto a la postura del PSOE, que ha restado importancia al encuentro.
Algunas fuentes de Más Madrid también han confirmado a EL PAÍS que desconocían el encuentro y la propia ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró en televisión que ella desconocía el ultimátum porque se encontraba reunida con los sindicatos.
En los últimos días, ante la negativa de Sánchez a moverse, dirigentes de Sumar habían reconocido el riesgo de haber planteado un órdago como el de la semana pasada sin tener la certeza de que iba a ser aceptado porque eso podía restarles “credibilidad”.
Este martes, en el ala socialista del Gobierno, uno de los más críticos públicamente con las palabras de la vicepresidenta fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, que rechazó que la propuesta tuviera utilidad y se preguntó si también había que “remodelar a los ministros de Sumar”. “Entendemos que haya ministros que discrepen. Ahora, lo que no podemos aceptar es que se den respuestas irónicas, sarcásticas o incluso de desprecio a la vicepresidenta. Eso demuestra que no se está entendiendo el problema”, ha contestado el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, a primera hora en Antena 3.
Tanto Santiago como Maíllo han reiterado la voluntad de su partido de permanecer en el Ejecutivo. “Queremos que se acabe la legislatura, pero para eso hay que hacer políticas eficaces en materia vivienda, derechos sociales, en la intervención de precios de servicios y productos básicos y la reacción del PSOE ante lo que planteamos muestra esa situación de desorientación”, ha rematado el diputado de Sumar.
