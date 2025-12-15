Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
ORIOL JUNQUERAS

ERC anuncia una ronda de contactos de Sánchez con los socios tras una llamada de Junqueras

Los republicanos informan de que se produciría a principios de año y que se abordarán el cumplimiento de los acuerdos de los socialistas relativos a Cataluña

ERC ronda de contactos de Pedro Sánchez
Sergi Llanas
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará una ronda de encuentros con los partidos que dieron apoyo a su investidura, según ha anunciado este lunes el portavoz de ERC, Isaac Albert, que ha explicado que el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, habló este fin de semana con el jefe del Ejecutivo.

En una rueda de prensa en la sede de ERC, Albert ha señalado que esta ronda se produciría a principios de año. Aunque el portavoz no ha concretado ninguna fecha, ha asegurado que no será hasta pasada la Navidad por la apretada agenda del presidente del Gobierno. Lo que sí ha aclarado es que Junqueras será el único miembro de las filas republicanas que acudirá a dicha ronda de contactos en el que será el primer encuentro entre ambos desde que el líder de los republicanos salió de la cárcel.

Albert ha precisado que en la ronda se abordarán, entre otras cuestiones, el cumplimiento de los acuerdos de los socialistas relativos a Cataluña, como la financiación singular, o las medidas “para democratizar plenamente todos los ámbitos institucionales y corregir déficits democráticos”. Fuentes de ERC han detallado que la llamada fue escueta y concisa, y que Sánchez se mostró “receptivo” a la propuesta de Junqueras.

Junts también ha salido al paso, pero esta vez para intentar seducir a ERC para “hacer piña” en Madrid para sacar el máximo rendimiento por Cataluña en una de las horas más bajas del presidente Sánchez. “Proponemos hacer una estrategia catalana, que pueda sacar el máximo rendimiento nacional en un momento de extrema debilidad histórica en Madrid. No vamos a apuntalar la democracia española, vamos a aprovechar que hay una oportunidad para Cataluña”, ha subrayado en rueda de prensa su portavoz, Josep Rius.

“No se trata de hacer frentes y sí de aprovechar la situación para cumplir con Cataluña, para romper con el régimen del 78 y conseguir un mayor reconocimiento nacional”, ha precisado. Los neoconvergentes consideran que Sánchez está “acorralado, no tiene una mayoría para poder gobernar, no hay Presupuestos y el PSOE está manchado con casos de corrupción y acoso sexual”.

Después de romper relaciones con el PSOE a finales de octubre, la formación liderada por Carles Puigdemont cree que los socialistas no han cumplido con parte de los compromisos adquiridos con Junts “por falta de voluntad posible y no porque no fuera posible”.

Ante la pérdida de apoyos en el Congreso, Sánchez anunció una batería de medidas para tratar de recomponer la mayoría como facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales a las empresas, reformar la multirreincidencia o desclasificar los documentos de la Operación Cataluña. Pero el anuncio no acaba de contentar a los neoconvergentes. “Con esta lluvia de acuerdos, Sánchez busca rehacer el acuerdo con Junts, pero ya le hemos dicho que llega tarde y que aún queda muchos acuerdos por cumplir”, ha recalcado.

“Sánchez está dispuesto a prorrogar la legislatura a cualquier precio, pese a su debilidad”, ha destacado Junts, que ve en esta situación la necesidad de sacar provecho en beneficio de Cataluña. “Y esta estrategia es más necesaria que nunca en un momento en que el presidente Salvador Illa ha renunciado a defender los intereses de Cataluña en Madrid, porque preside un Govern supeditado al PSOE”, ha añadido.

Tras la presión el pasado viernes de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para que el Gobierno responda a los últimos escándalos con una profunda remodelación, ERC y el PNV, socios de investidura de Sánchez, también elevaron este fin de semana el tono de sus críticas. Junqueras, presidente de Esquerra Republicana, exigió al PSOE “hechos y compromisos” para acabar con “cualquier forma de acoso sexual y de corrupción” y para “democratizar estamentos donde la democracia no ha llegado”.

La negativa de Sánchez a remodelar el Ejecutivo ha airado a sus socios, y los Comunes, socios de investidura de Salvador Illa en Cataluña, advirtieron el sábado de que la legislatura “no puede seguir así”. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), y la líder de los Comunes en el Parlament, Jessica Albiach, tildaron de “prematura” y “osada” esa decisión.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

ERC y PNV presionan a Sánchez para que asuma compromisos ante los escándalos de corrupción y acoso sexual en el PSOE

Àngels Piñol / Sergi Llanas | Barcelona

Sánchez reafirma su voluntad de seguir gobernando pese a los escándalos

José Marcos | Cáceres

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso
  2. El hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney es aclamado como un héroe en Australia
  3. Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
  4. El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele, hallados acuchillados en su mansión de Los Ángeles
  5. El “canibalismo interno” se extiende en el PSOE a la espera del día después de Sánchez
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_