ERC anuncia una ronda de contactos de Sánchez con los socios tras una llamada de Junqueras

Los republicanos informan de que se produciría a principios de año y que se abordarán el cumplimiento de los acuerdos de los socialistas relativos a Cataluña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará una ronda de encuentros con los partidos que dieron apoyo a su investidura, según ha anunciado este lunes el portavoz de ERC, Isaac Albert, que ha explicado que el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, habló este fin de semana con el jefe del Ejecutivo.

En una rueda de prensa en la sede de ERC, Albert ha señalado que esta ronda se produciría a principios de año. Aunque el portavoz no ha concretado ninguna fecha, ha asegurado que no será hasta pasada la Navidad por la apretada agenda del presidente del Gobierno. Lo que sí ha aclarado es que Junqueras será el único miembro de las filas republicanas que acudirá a dicha ronda de contactos en el que será el primer encuentro entre ambos desde que el líder de los republicanos salió de la cárcel.

Albert ha precisado que en la ronda se abordarán, entre otras cuestiones, el cumplimiento de los acuerdos de los socialistas relativos a Cataluña, como la financiación singular, o las medidas “para democratizar plenamente todos los ámbitos institucionales y corregir déficits democráticos”. Fuentes de ERC han detallado que la llamada fue escueta y concisa, y que Sánchez se mostró “receptivo” a la propuesta de Junqueras.

Junts también ha salido al paso, pero esta vez para intentar seducir a ERC para “hacer piña” en Madrid para sacar el máximo rendimiento por Cataluña en una de las horas más bajas del presidente Sánchez. “Proponemos hacer una estrategia catalana, que pueda sacar el máximo rendimiento nacional en un momento de extrema debilidad histórica en Madrid. No vamos a apuntalar la democracia española, vamos a aprovechar que hay una oportunidad para Cataluña”, ha subrayado en rueda de prensa su portavoz, Josep Rius.

“No se trata de hacer frentes y sí de aprovechar la situación para cumplir con Cataluña, para romper con el régimen del 78 y conseguir un mayor reconocimiento nacional”, ha precisado. Los neoconvergentes consideran que Sánchez está “acorralado, no tiene una mayoría para poder gobernar, no hay Presupuestos y el PSOE está manchado con casos de corrupción y acoso sexual”.

Después de romper relaciones con el PSOE a finales de octubre, la formación liderada por Carles Puigdemont cree que los socialistas no han cumplido con parte de los compromisos adquiridos con Junts “por falta de voluntad posible y no porque no fuera posible”.

Ante la pérdida de apoyos en el Congreso, Sánchez anunció una batería de medidas para tratar de recomponer la mayoría como facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales a las empresas, reformar la multirreincidencia o desclasificar los documentos de la Operación Cataluña. Pero el anuncio no acaba de contentar a los neoconvergentes. “Con esta lluvia de acuerdos, Sánchez busca rehacer el acuerdo con Junts, pero ya le hemos dicho que llega tarde y que aún queda muchos acuerdos por cumplir”, ha recalcado.

“Sánchez está dispuesto a prorrogar la legislatura a cualquier precio, pese a su debilidad”, ha destacado Junts, que ve en esta situación la necesidad de sacar provecho en beneficio de Cataluña. “Y esta estrategia es más necesaria que nunca en un momento en que el presidente Salvador Illa ha renunciado a defender los intereses de Cataluña en Madrid, porque preside un Govern supeditado al PSOE”, ha añadido.

Tras la presión el pasado viernes de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para que el Gobierno responda a los últimos escándalos con una profunda remodelación, ERC y el PNV, socios de investidura de Sánchez, también elevaron este fin de semana el tono de sus críticas. Junqueras, presidente de Esquerra Republicana, exigió al PSOE “hechos y compromisos” para acabar con “cualquier forma de acoso sexual y de corrupción” y para “democratizar estamentos donde la democracia no ha llegado”.

La negativa de Sánchez a remodelar el Ejecutivo ha airado a sus socios, y los Comunes, socios de investidura de Salvador Illa en Cataluña, advirtieron el sábado de que la legislatura “no puede seguir así”. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), y la líder de los Comunes en el Parlament, Jessica Albiach, tildaron de “prematura” y “osada” esa decisión.