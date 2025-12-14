Gallardo: “En nuestro partido no caben aquellos que dicen que son compañeros, pero que son puteros y abusadores”

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompaña este domingo al candidato socialista a las elecciones extremeñas, Miguel Ángel Gallardo, en un acto en Cáceres. Esta visita llega tras una semana muy difícil para el PSOE, con varios casos de acoso sexual en el PSOE y nuevos escándalos de corrupción, con varias detenciones y entrada de la UCO en tres ministerios para pedir información. “Es verdad que esta semana hemos vivido situaciones que nos han avergonzado a todos. Pero que también demuestran que nuestro partido es el de la igualdad y el feminismo y en nuestro partido no caben aquellos que dicen que son compañeros, pero que son puteros y abusadores”, ha asegurado Gallardo en su intervención.

El candidato socialista ha acusado a la presidenta extremeña y candidata del PP, María Guardiola, de “esconderse” por haber rechazado participar en debates. Además, ha criticado la relación del PP con Vox: “Guardiola ha estado pendiente de lo que le dice Feijóo y Feijóo de lo que le dice Abascal”.

La cita de este domingo es en el Complejo Cultural San Francisco de la capital cacereña y también ha contado con la intervención de la secretaria local del PSOE en Cáceres, Belén Fernández. Se trata de la tercera visita de Pedro Sánchez a Extremadura dentro de la agenda electoral por los comicios autonómicos, después de que en precampaña participara en Mérida en un acto el pasado 19 de noviembre, y el jueves de la semana pasada abrió la campaña del PSOE, en Plasencia.