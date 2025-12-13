Junqueras exige al PSOE compromisos y hechos contra los casos de corrupción y acoso sexual

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vio este viernes como su socia de coalición Yolanda Díaz, le reclamaba una profunda remodelación del gabinete tras la ristra de escándalos que lo envuelven y este sábado la tensión se ha disparado también con sus aliados parlamentarios. Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana, ha exigido al PSOE “hechos y compromisos” para acabar con “cualquier forma de acoso sexual y de acabar corrupción” y para “democratizar estamentos donde la democracia no ha llegado”.

La Moncloa ha descartado cambios en el Gobierno y las medidas se limitan a tener mano dura con los implicados en los casos de corrupción o de acoso, con suspensiones de militancia inmediatas. No parece que esa decisión contente a los republicanos. En un contundente posicionamiento en la red, Junqueras ha dicho “que los que abusan y se corrompen” no pueden generar la democracia. “En el Estado español, la corrupción es sistémica y estructural, como tantas otras veces se ha demostrado en el PP y en el PSOE (y también en otros ámbitos)”.

Con ese mensaje, Esquerra ha querido visualizar su profundo enfado. Junqueras ha recalcado que detener a la extrema derecha y a la derecha extrema es un “deber innegociable” pero que eso no se hace solo con palabras sino “demostrando que somos mejores”. Esta es la primera vez que ERC se pronuncia sobre los últimos escándalos que han azotado al PSOE. Este viernes, el portavoz Isaac Albert respondió con ironía a la propuesta de Míriam Nogueras, de Junts de trabajar juntos aprovechado la debilidad del PSOE. “Tenemos frentes abiertos en Rodalies y financiación. Aprovechemos el momento antes de que pasen 24 horas y cambien de opinión”, afirmó.

El malestar y la indignación por la cascada de presuntos casos de acoso sexual y los indicios de corrupción han centrado la intervención del ministro de Cultura, Ernest Urtasun en el Consejo Nacional de los Comunes en Barcelona. El ministro de Sumar ha avalado la petición de Yolanda Díaz de reestructurar el Gobierno de coalición. “La ciudadanía está harta de ver como en las viejas herencias del bipartidismo se sigue reproduciendo la corrupción”, ha apostillado.

Ante a negativa de Sánchez de remodelar el Gobierno, Urtasun se ha dirigido al presidente para que dé explicaciones y que aclare qué propuestas sugerirá para poner fin a la crisis. “Hemos obtenido un no por respuesta, y creemos que esa negativa es osada y prematura porque no se está calibrando la gravedad de lo que está sucediendo”, ha advertido el ministro. Tanto Urtasun como la líder de los Comunes en el Parlament de Cataluña, Jessica Albiach, piden a Sánchez que despliegue las medidas anticorrupción y que vuelva a situar el escudo social en el centro de la legislatura.