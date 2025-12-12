El PSOE investiga una denuncia por acoso sexual y laboral contra el alcalde de Almussafes

El regidor, vicesecretario del partido en la provincia de Valencia, niega los hechos y asegura que se trata de un caso de “venganza”

El PSOE está investigando una denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Almussafes (Valencia), vicesecretario de los socialistas en la provincia de Valencia y también miembro de la ejecutiva autonómica, Toni González, según ha podido confirmar este periódico. La denuncia la ha presentado una militante socialista valenciana en el canal habilitado y centralizado por Ferraz, según ha adelantado eldiario.es.

A la acusación de carácter sexual se ha sumado otra denuncia por acoso laboral presentada por la misma militante que trabaja en una empresa municipal de Almussafes, dedicada fundamentalmente a la limpieza, contra el alcalde de la población donde se ubica la fábrica de Ford en España, a unos 24 kilómetros de Valencia. La militante ha presentado las denuncias en el canal Antiacoso de los socialistas y en el Departamento de Cumplimiento de Normativa.

González ha sido una persona afín a José Luis Ábalos en las disputas internas dentro del PSPV-PSOE a lo largo del tiempo hasta que el exministro fue cesado como secretario de Organización del PSOE. Ahora es uno de los principales apoyos del alcalde de Mislata y secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa. Es alcalde de Almussafes (9.000 habitantes) desde 2015.

Toni González niega los hechos y asegura que se trata de un caso de “venganza”, en conversación telefónica con este periódico. “Que la relación no fue consentida lo tendrá que demostrar”, ha señalado sobre una relación de hace años. Dice que se ha enterado hoy mismo de las denuncias, si bien sospecha que la acusación de acoso sexual debe haber sido presentada hace un tiempo, pero no se le había hecho caso. González ha añadido: “Aprovechando ahora el momento ha presentado la de acoso laboral”.

González sostiene que el problema surgió cuando la militante reclamó firmar un convenio dentro del sector del metal, lo que se suponía 400 euros, entre otras cuestiones. Asegura que la Inspección de Trabajo archivó la demanda laboral y que la militante ha ido profiriendo amenazas de que le iba a denunciar por el pueblo. Enmarca las denuncias también en la luchas entre distintas sensibilidades en el seno del partido.

El alcalde afirma que no piensa dimitir como alcalde, porque eso lo tendrán que decidir “los ciudadanos”, y deja en manos de la ejecutiva nacional del PSPV-PSOE, que lidera la ministra de Ciencia, Diana Morant, la decisión de retirarle los cargos orgánicos que desempeña, tal y como le han pedido.