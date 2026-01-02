La gestora Argis compra el rascacielos Torre Sevilla a Caixabank por unos 135 millones

La gestora de capital Argis ha acordado este viernes la compra del rascacielos Torre Sevilla a Caixabank, una operación que incluye el centro comercial anexo al edificio de la capital andaluza a cambio de una cifra entre 135 y 140 millones de euros, según fuentes conocedoras de la transacción. La venta del edificio más alto de la ciudad (también conocido como Torre Pelli, por el nombre de su arquitecto, César Pelli), se cerrará en este primer trimestre del año tras completarse los trámites jurídicos, ya que Caixabank retendrá la propiedad del centro cultural CaixaForum gestionado por la Fundación Bancaria La Caixa y situado en el mismo complejo, según ha informado Argis en un comunicado.

En la puja por el rascacielos, con 185 metros de altura y 39 plantas, había entrado la Fundación Cajasol y el empresario Tomás Olivo, pero finalmente Argis ha cerrado un precio con la entidad catalana para el complejo del rascacielos con oficinas, un hotel de lujo, un centro comercial y un aparcamiento subterráneo.

La gestora de capital, que dispone en España de activos por 1.300 millones, ha subrayado que esta adquisición le permite incorporar a su cartera inmobiliaria “un activo emblemático y ya estabilizado”, lo que refuerza su estrategia en “activos singulares” con 120.000 metros cuadrados en el mercado nacional. Argis ya opera un activo en Málaga, por lo que también amplía su presencia en Andalucía. Mientras que la gestora ha contado con el asesoramiento jurídico y financiero de Tornos Abogados y Ugarte Rebollo y Asociados, el bufete Cuatrecasas ha aconsejado a CaixaBank.

Torre Sevilla se inauguró hace ocho años en la entrada sur de la Isla de la Cartuja de Sevilla, antes de la entrada en el parque tecnológico Sevilla Tech Park y es un polo económico y comercial de oficinas, con un hotel de cinco estrellas en su última planta. El edificio dispone de 100.000 metros cuadrados construidos en 39 plantas, con una ocupación de más del 95% de su superficie.

Las primeras 18 plantas de Torre Sevilla tienen 31.000 metros cuadrados con oficinas ocupadas por grandes firmas como Ayesa, Orange o Deloitte. Las plantas superiores incluyen el hotel Eurostars Torre Sevilla con 244 habitaciones y 25.000 metros cuadrados, operado por la cadena Hotusa. Por su parte, el centro comercial situado en su base tiene 26.700 metros cuadrados de superficie alquilable y 42.000 construidos, un aparcamiento subterráneo de tres plantas y un área verde de 40.000 metros cuadrados.