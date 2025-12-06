Yolanda Díaz eleva el pulso al PSOE con vivienda

A Sumar se le agota la paciencia con el PSOE en el tema de la vivienda. La intervención del mercado inmobiliario, abordar la pobreza infantil o la dependencia son asuntos clave esta legislatura para el grupo que lidera Yolanda Díaz en el Gobierno. Hace casi dos meses que los ministros del grupo presentaron un decreto ley para lograr, entre otros, la prórroga automática de 300.000 contratos de alquiler que vencen este 2025, y el asunto ha sobrevolado de nuevo todos los corrillos celebrados este sábado en el Congreso con motivo del Día de la Constitución. Sumar habla de “emergencia habitacional”.

Esos contratos que se sellaron en 2020 y están a punto de caducar, lo hicieron cuando la pandemia de covid empujó a la baja todos los precios. La subida desorbitada de estos últimos años hace que miles de familias afronten ahora una situación muy delicada, a la que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, puso cifra esta semana: incrementos del 30%, el 40% o hasta el 50%. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha elevado el pulso con el PSOE este sábado al anunciar que llevará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos —paso previo al Consejo de Ministros— el decreto para intervenir el mercado de la vivienda. La intención es forzar a los socialistas a definirse y que tenga que ser, en todo caso Economía, el que se retrate y tumbe la batería de medidas planteada por Sumar el pasado 13 de octubre.

El enfado de Sumar es patente. En conversación informal con los periodistas en el Congreso, Díaz ha reconocido fuertes discrepancias con el PSOE en materia de fiscalidad sobre las Socimis y se ha referido a la posición del ministro Carlos Cuerpo en vivienda como “neoliberal”.

La vicepresidenta ha anunciado también que la próxima semana presentarán públicamente su propuesta de Presupuestos para el próximo año. Lo hará con el resto de partidos de la coalición, con los que llevan meses trabajando en una situación interna que definen como mejor que hace unos meses, según han reconocido este sábado varios ministros.

El “sapo” de la multirreincidencia

El portavoz de Movimiento Sumar y titular de Cultura, Ernest Urtasun, se ha referido al acuerdo entre PP, PSOE y Junts con el beneplácito de Vox, PNV y UPN para aprobar la ley que endurece la multirreincidencia. “Es un sapo que nos tenemos que tragar, pero estaba pactado en el acuerdo de investidura”, ha señalado Urtasun en los mismos corrillos. El dirigente no cree que esto supongo un punto de inflexión en la legislatura y no renuncia en ningún caso a presentar unas Cuentas que puedan obtener el apoyo también del partido de Carles Puigdemont.

La próxima semana, de hecho, el Congreso votará varias leyes fundamentales, entre ellas una de Trabajo: la de economía social, una de las que Junts salvó del bloqueo. Fuentes de Trabajo aseguran que siguen trabajando en el asunto; pero, si todo sale como está previsto, la norma podría aprobarse el martes en comisión con competencia legislativa plena, es decir, pasando directamente al Senado.

Otra de las leyes que podrían decaer el jueves día 11 es la de dependencia. Hay dos enmiendas a la totalidad de PNV y Junts que, de ser aprobadas, acabarían con la tramitación de la norma, pero el ministro Bustinduy confía en salir airoso de la votación. En su opinión, es complicado que el PP apoye el contenido del articulado de Junts, por lo que se muestra confiado en salvar el trámite y que finalmente la ley pueda ser aprobada por las cortes.

Preguntado por sus aspiraciones dentro de Sumar, el ministro de Derechos Sociales ha vuelto a descartarse. “Queda tarea por delante: reforma de la dependencia, intervención mercado de la vivienda y prestación universal por crianza. Esas tres cosas van a salir”, ha vaticinado.