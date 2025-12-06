Sánchez asume “en primera persona” el “error” de no llamar a las víctimas de Salazar, pero asegura que no hubo “connivencia”

Pedro Sánchez ha roto al fin su silencio por el caso Paco Salazar, que afecta a un colaborador muy cercano del presidente. Salazar estaba en su círculo más estrecho desde 2017 y hasta que, en junio de este año, eldiario.es desveló las denuncias por acoso de varias mujeres contra el político andaluz. En un corrillo en el Congreso y en un tono grave, Sánchez ha admitido “en primera persona” la responsabilidad por el “error” que ha cometido el PSOE al no contactar con las víctimas durante seis meses, a pesar de que dos de ellas habían registrado su denuncia en el canal habilitado para hacerlo. El presidente ha asegurado que el PSOE no puede ir a la Fiscalía con este caso, como ha reclamado Adriana Lastra, que fue del núcleo duro del líder, porque legalmente no es posible al tratarse de denuncias anónimas. Tienen que ser las víctimas las que lo hagan, ha asegurado, pero el PSOE ahora acelerará todo el expediente y las ayudará por si quieren hacerlo.

Sánchez ha admitido que las cosas se han hecho mal, pero ha insistido en varias ocasiones en que no ha habido ninguna mala intención ni mucho, menos “connivencia” con Salazar, con quien asegura que él ya no tiene trato desde su salida de La Moncloa. En otro corrillo, la vicepresidenta María Jesús Montero ha admitido que el caso “se ha gestionado muy mal” porque el partido “no ha acompañado correctamente” a las víctimas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto institucional por el Día de la Constitución este sábado en Madrid. Alberto Ortega (Europa Press)

Era la primera vez que Sánchez hablaba abiertamente con la prensa de este asunto, que de nuevo afecta directamente a su credibilidad porque Salazar —como antes José Luis Ábalos o Santos Cerdán— era una persona de su máxima confianza. El presidente ha admitido el “malestar” que tiene y el golpe que supone, pero ha insistido en que él nunca supo nada de estos comportamientos machistas, y asegura que se ha enterado por la prensa.

Sánchez ha insistido en que la legislatura sigue hasta 2027, y está convencido de que este asunto se podrá reconducir porque el PSOE ahora sí lo está gestionando de manera adecuada, en contacto con las víctimas, y sobre todo porque cree que sigue teniendo una mayoría de socios que no quieren elecciones y desean seguir adelante. Pedro Sánchez ha añadido que no hay conversaciones con Junts —los independentistas no quieren que se diga lo contrario bajo ningún concepto—, pero sí una lista de incumplimientos que es clara y que el Gobierno ahora está tratando de corregir, por lo que espera poder reconducir la relación.