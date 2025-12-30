Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del martes 30 de diciembre

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

El Sorteo del Cupón diario de la ONCE se ha convertido en uno de los más esperados durante toda la semana. De lunes a jueves se reparte un primer premio de 500.000 euros para los afortunados que cuenten con el número más la serie agraciados.

Resultados del Cupón diario de la ONCE hoy

Los números premiados en el sorteo de hoy martes 30 de diciembre son los siguientes:

Número: 31170

Serie: 028

Cifras premiadas

31170 serie 028 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

31170 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

3117 : 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

1170 : 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

311 : 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

170 : 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

31 : 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

70 : 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

3 : 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

0: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.