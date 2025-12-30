Ir al contenido
Bonoloto: comprobar sorteo del martes 30 de diciembre

Este martes se juega por un bote de 900.000 euros en la Bonoloto

Bonoloto comprobar sorteo del martes 30 de diciembre de 2025
El País
El País
Madrid -
Ir a los comentarios

Loterías y Apuestas del estado sortea de forma diaria la Bonoloto, de lunes a domingo este sorteo reparte multitud de premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.

Bote y ganadores de la Bonoloto

Este martes se juega por un bote de 900.000 euros. En el sorteo de Bonoloto de este lunes 29 no hubo ganador de primera categoría, pero sí tres acertantes de segunda categoría. Se llevaron cada uno un premio de 42.120 euros cada uno. Sus boletos fueron sellados en Canet de Mar (Barcelona), Aranjuez (Madrid) y Monforte de Lemos, en Lugo.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este martes 30 de diciembre han sido los siguientes:

  • Combinación ganadora: 7, 12, 18, 25, 31, 32
  • Número complementario: 36
  • Reintegro: 4

Todos los Premios

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera:

1ª categoría (6 aciertos)

2ª categoría (5 aciertos + número complementario)

3ª categoría (5 aciertos)

4ª categoría (4 aciertos)

5ª categoría (3 aciertos)

Reintegro

El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.

Otros Sorteos del día

Euromillones

Cupón diario de la ONCE

