Bonoloto: comprobar sorteo del martes 30 de diciembre
Este martes se juega por un bote de 900.000 euros en la Bonoloto
Loterías y Apuestas del estado sortea de forma diaria la Bonoloto, de lunes a domingo este sorteo reparte multitud de premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.
Bote y ganadores de la Bonoloto
Este martes se juega por un bote de 900.000 euros. En el sorteo de Bonoloto de este lunes 29 no hubo ganador de primera categoría, pero sí tres acertantes de segunda categoría. Se llevaron cada uno un premio de 42.120 euros cada uno. Sus boletos fueron sellados en Canet de Mar (Barcelona), Aranjuez (Madrid) y Monforte de Lemos, en Lugo.
BonoLoto: premios y ganadores del 29 de diciembre de 2025 https://t.co/0tf2XkoMSy— BonoLoto (@bono_loto) December 29, 2025
Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy
Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este martes 30 de diciembre han sido los siguientes:
- Combinación ganadora: 7, 12, 18, 25, 31, 32
- Número complementario: 36
- Reintegro: 4
Todos los Premios
La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera:
1ª categoría (6 aciertos)
2ª categoría (5 aciertos + número complementario)
3ª categoría (5 aciertos)
4ª categoría (4 aciertos)
5ª categoría (3 aciertos)
Reintegro
El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.
Otros Sorteos del día
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Lo más visto
- La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
- Rusia amenaza con romper las negociaciones tras acusar a Ucrania de atacar una residencia de Putin
- Estados Unidos usó drones de la CIA para golpear un puerto de Venezuela ligado al narcotráfico
- Robles exige a Feijóo que pida disculpas por decir que el Ejército no acudió en ayuda de las víctimas de la dana
- Jorge García-Dihinx, Natalia Román y Eneko Arrastua, los fallecidos por un alud en Panticosa