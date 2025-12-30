Euromillones: comprobar sorteo del martes 30 de diciembre
Consulte la combinación ganadora más el numero adicional de “El Millón” de este martes que reparte 17 millones de euros
El Euromillones es una lotería que se celebra en varios países europeos, entre los que destacan España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. Desde su lanzamiento en 2004, ha acumulado varios botes importantes y ha repartido millones de euros en sus sorteos.
En cuanto a los premios, cuenta con un total de 13 categorías, que se distribuyen desde las que requieren acertar solo dos números para ser premiado hasta aquellas en la que se necesitan los cinco números principales junto a las dos estrellas.
El sorteo de Euromillones de este viernes tiene un bote de 17 millones de euros.
Resultados del sorteo de Euromillones de hoy
Los números premiados del sorteo el Euromillones de este martes 30 de diciembre son los siguientes:
- Combinación ganadora: 11, 26, 29, 34, 44
- Números Estrella: 1, 10
- El Millón: WRB43156
En cuanto a los premios, cuenta con un total de 13 categorías que se distribuyen de la siguiente forma:
Todos los premios
- 1ª Categoría (5 números + 2 estrellas): Bote acumulado
- 2ª Categoría (5 números + 1 estrella)
- 3ª Categoría (5 números)
- 4ª Categoría (4 números + 2 estrellas)
- 5ª Categoría (4 números + 1 estrella)
- 6ª Categoría (3 números + 2 estrellas)
- 7ª Categoría (4 números)
- 8ª Categoría (2 números + 2 estrellas)
- 9ª Categoría (3 números + 1 estrella)
- 10ª Categoría (3 números)
- 11ª Categoría (1 número + 2 estrellas)
- 12ª Categoría (2 números + 1 estrella)
- 13ª Categoría (2 números)
