Rheinmetall aumentó casi un 30% sus ventas en 2025 y espera una subida de hasta un 45% este año

Ya sea con artillería, tanques o municiones, la alemana Rheinmetall continúa con su crecimiento imparable gracias, principalmente, a la guerra de Ucrania y a la consiguiente amenaza rusa para los países de la OTAN que ha llevado a muchos países a incrementar su gasto en defensa, llenando su agenda de pedidos. Asimismo, ha ampliado su gama de productos. Tras centrarse en las fuerzas terrestres, ahora también incluye piezas de aviones y barcos. Quiere estar presente en todas partes.

El mayor grupo armamentístico de Alemania aumentó su facturación en 2025 en un 29%, hasta alcanzar unos 9.900 millones de euros, según los datos anuales dados a conocer este miércoles. El beneficio operativo subió ese año un 33%, hasta alcanzar los 1.800 millones de euros. Sin embargo, el resultado después de impuestos, con 800 millones de euros, solo superó en un 3% la cifra del año anterior. El aumento relativamente débil de los beneficios netos se debió, entre otras cosas, a los generosos pagos a las empresas con las que Rheinmetall colabora en empresas conjuntas. La cartera de pedidos -que incluye los pedidos vinculantes y los contratos marco- está llena y asciende a 63.800 millones de euros, una cifra sin precedentes.

Para este año en curso espera un aumento de hasta un 45% de las ventas. Según ha comunicado el grupo, la facturación debería incrementarse hasta los 14.500 millones de euros. Mientras, para 2030, Rheinmetall quiere quintuplicarla hasta alcanzar los 50.000 millones de euros y ampliar con creces el número de empleados, pasando de 33.000 a 70.000. Para subir sus ingresos, la empresa se ha marcado como objetivo fabricar, a partir de 2027, un total de 1,5 millones de proyectiles de artillería al año.

Rheinmetall se alza así como una de las grandes beneficiarias del fuerte rearme de los países europeos. “El mundo está cambiando rápidamente y Rheinmetall está perfectamente preparado”, afirmó su CEO, Armin Papperger. “Se nos necesita para aumentar la capacidad defensiva de Alemania y Europa y crear una disuasión eficaz”, declaró y agregó que han logrado “un nuevo resultado operativo récord” y que seguirán “aumentando la rentabilidad del grupo”.

Sin embargo, a pesar de estas elevadas cifras, los inversores bursátiles esperaban aparentemente aún más, especialmente en lo que respecta a las perspectivas de negocio para el año en curso. Según informaron los analistas, la nueva previsión de beneficio operativo para 2026 se sitúa un 2% por debajo de lo previsto.

Dentro de su crecimiento, la armamentística quiere desprenderse pronto de su débil negocio como proveedor de la industria automovilística, que ya no figura en las cuentas anuales del grupo para 2025. Según Papperger, están a punto de decidirse por uno de los licitadores. La venta se anunciará en el segundo trimestre de 2026. De esta manera, la planta de automóviles de Neuss se remodelará para poder fabricar material de defensa. Se convertirá así en una empresa de armas pura y dura.

El grupo armamentístico también quiere crecer gracias a la guerra con Irán. La empresa ha comunicado que quiere ayudar a Estados Unidos a reponer sus arsenales de misiles, que se han agotado e incluso construir aviones F-35 para ellos. Al mismo tiempo, la guerra con Irán está disparando la demanda de cañones antiaéreos de la empresa. “Los teléfonos no han parado de sonar durante el fin de semana, quieren nuestros sistemas”, afirmó Papperger, que indicó que los interesados preguntaban por la defensa aérea, ya que la guerra en Oriente Próximo demuestra la necesidad de ésta debido a los numerosos ataques con drones.

El gigante armamentístico está ampliando su capacidad, prácticamente en todas partes, abriendo fábricas, estableciendo cooperaciones y presentándose a licitaciones. Asimismo, prevé que los drones sean el próximo negocio multimillonario. El grupo quiere fabricar 40.000 unidades al año en Alemania e Italia, a un precio de entre 60.000 y 80.000 euros. Rheinmetall confía en que, gracias a su probada experiencia en munición, será a largo plazo el socio más fiable para los militares con su dron FV-014, fabricado íntegramente en Alemania.