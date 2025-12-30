Canarias informa que hasta ahora se han derivado a 581 menores migrantes

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha limitado el efecto que ha tenido en las islas tanto el acuerdo en el Congreso para permitir derivaciones exprés de menores migrantes no acompañados como las reubicaciones de los solicitantes de asilo para dar cumplimento a la orden dictada por el Tribunal Supremo. Delgado ha explicado que, hasta la fecha, han sido trasladados a la península 410 menores no acompañados solicitantes de asilo, además de otros 171 por la vía exprés. Es decir, según la consejera, en total se han trasladado 581 menores migrantes que ya no están en el archipiélago, mientras que se han registrado 370 nuevas llegadas.

El lunes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, explico en rueda de prensa que hasta el día 26 se iniciaron 1.241 expedientes las tres comunidades que tienen contingencia migratoria (Canarias, Ceuta y Melilla). De este total, se han dictado 810 resoluciones finales de traslado, que han servido para reubicar a 368 menores. “Si a esa cifra añadimos los niños y niñas solicitantes de asilo que ya se encuentran en otras comunidades”, ha completado Torres, “hablamos cerca de un millar de menores reubicados en seis meses”.

Delgado ha hecho estas declaraciones este martes tras participar junto a la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, en la comisión interdepartamental que negocia la salida de menores migrantes con protección internacional que tutela Canarias.

En este punto, el Gobierno de Canarias ha recordado la necesidad de seguir aliviando los recursos locales, y que esperar a que los chicos y chicas cumplan los 18 años también es incumplimiento. En su declaración a los medios, Delgado ha precisado que desde marzo, 260 menores cumplieron la mayoría de edad esperando a que se reconociera su derecho a proseguir con su proyecto migratorio en centros de la red de protección internacional del Estado, mientras que 99 han renunciado a este derecho, porque se niegan a ser trasladados temporalmente a los dispositivos habilitados en Gran Canaria, que no reúnen las condiciones.

Además, ha detallado, aún hay 85 menores alojados en el Canarias 50, 28 en la Casa del Mar y 54 en el Colegio León; mientras que a 96 de los menores que estaban en el listado inicial de Migraciones les ha llegado una resolución desfavorable a su petición de asilo.

Delgado apuntó que “es fácil querer distorsionar la percepción y jugar con los números para hacer creer que el Estado está cumpliendo con su obligación, pero resulta que no son números, son personas, menores que ven conculcados sus derechos, mientras que Canarias sigue asumiendo una responsabilidad que excede de sus competencias”. La directora general, Sandra Rodríguez, ha declarado, por su parte, que “lo que no puede hacer Ángel Víctor Torres es sumar todos los menores en el mismo contingente y decir que han salido 1.000, cuando la realidad es que, de Canarias, solo han salido 581 por las diferentes vías de reubicación que existen”.